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凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

編譯潘勛／綜合報導
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

川普總統25日表示，正在考慮把國稅局(Internal Revenue Service)新近雇用近9萬名員工派遣到南方，戍守美墨邊界；數日之前他已下令，無限期凍結國稅局人事。

紐約郵報(New York Post)報導，川普面對興高采烈的支持群眾表示，他有可能解雇那8萬8000名國稅局員工；其中很多人的薪津，是按「降通膨法」(Inflation Reduction Act)規定經費720億元，由聯邦政府支付。

川普在拉斯維加斯「色卡賭場度假村」(Circa Resort & Casino)，面對支持群眾表示，前政府僱用，或者說試著雇用這8萬8000名國稅局人員，來向民眾追稅，新政府上任以來，正在制定計畫，要嘛把他們都開除，不然就把他們調去邊疆，「我想，我們還是把他們調去戍邊好了，他們在當地獲准佩槍。大家知道，他們(指拜登政府)對槍枝很強勢。只是，這些人也獲准佩槍。所以，我們可能調他們去美墨邊境。」

78歲的川普第二任期第一天便以發出雪片般的行政命令開場，包括凍結聯邦政府人事，但國家安全、公共安全及軍方職缺不在此限。

人事凍結令有效期90天，政府各部會局處都受到影響，要到川普政府與新成立的政府效率部(DOGE)判定，雇用更多探員及員工是否合乎國家利益。

川普另已宣布美墨邊界進入國家緊急狀態，打算創設「對外稅收局」(External Revenue Service)，負責來自外國的一切歲入，例如關稅

川普長期以來揚言要向不配合他移民政策的國家加徵關稅，例如向墨西哥及加拿大放話，威脅自2月1日起徵關稅25%。

川普另表示，一切外國進口商品都要課稅10%到20%，而中國進口貨可能要徵60%的關稅。他在就職演說上讚美美國開啟「黃金時代」，誓言要大舉改革貿易，用關稅取代國內課稅，成為歲入。

川普說，「我將立即開始整頓我國的貿易體制，以保護美國工人及家庭」、「不再向我國公民課稅而讓其他國家變富，新政府將向外國課徵關稅等稅賦，讓美國公民變有錢。巨額資金將流入國庫，來自外國。美國夢很快就會回歸，繁榮程度前所未有。」

川普 關稅 國稅局

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