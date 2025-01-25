90天援外凍結令釀恐慌 國務院請命魯比歐「解凍」援烏

國務卿魯比歐24日下令暫停支出美國現有的絕大部分援外資金。(路透)

金融時報引述知情人士及閱讀相關文件報導，美國國務院歐洲暨歐亞事務局資深外交官員，以國家安全為考量，請求國務卿魯比歐 「解凍」援助烏克蘭 相關計畫，並取消停止工作命令。

魯比歐24日透過電文發布新指引，暫停支出現有的大部分援外資金，為期90天且立即生效。

金融時報報導指出，一封25日發給美國國際開發署（USAID）駐烏克蘭員工的電子郵件中表示：「目前尚不清楚解凍請求是否會獲得完全或部分批准，但是華府方面目前釋出積極訊號。」

另外，據電子郵件和其中一些合作組織的官員稱，USAID駐烏克蘭辦事處考慮請求豁免期間延遲「停止工作」命令。

一份文件命令「承包商立即停止USAID、烏克蘭合約和任務命令下的工作」，在基輔時間25日晚間，一些組織開始收到「停工」命令，且被要求「除非收到承包官員書面通知，否則不得恢復工作」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該電文僅對緊急糧食援助以及對以色列和埃及的外國軍事融資 提供豁免，未明確提及其他接受外國軍事融資的國家，例如烏克蘭或台灣，是否被排除在凍結範圍之外。

國際非政府組織聯盟「美國國際志工行動協會」（InterAction）在25日的聲明中表示，凍結援助中斷了重要的救生行動，包括為嬰兒提供乾淨的水源、終止販賣女童等，「它停止了對攸關美國利益之國家的援助，包括台灣、敘利亞和巴基斯坦。」

不過，一名知情的烏克蘭政府官員向金融時報證實，美國對烏克蘭的軍事援助並不包含在凍結令中，這名官員說：「對烏克蘭的軍援維持不變，至少目前是如此，且確定不屬於90天凍結令的範圍。」

美聯社也報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，軍援並未受到影響，但是尚不清楚人道援助計畫是否受到衝擊。