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51票對50票…范斯投下關鍵1票 赫塞斯防長任命過關

記者顏伶如／綜合報導
國防部長被提名人赫塞斯24日在參院表決中以一票之差通過半數，安全上任。（路透）
國防部長被提名人赫塞斯24日在參院表決中以一票之差通過半數，安全上任。（路透）

國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)任命案20日在參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)通過後，24日晚間交付全院表決，結果以51票對50票過關獲得確認，副總統范斯以參院議長身分投下打破平手的一票 。

在參院居多數的共和黨抱定決心要讓防長人事案過關，以便讓川普新政府主管國安事務的內閣首長盡快到位，但表決前夕某些參議員對於赫塞斯是否適任提出新疑慮。

陸軍國民兵(Army National Guard)退役、曾任福斯新聞網(Fox News)主持人的赫塞斯，獲川普提名出任國防部長之後，遭控酗酒、對女性動粗等不當行為。但共和黨為赫塞斯任命案爭取支持時則淡化負面傳聞，強調赫塞斯承諾要為五角大廈裡帶動「戰士文化」(warrior culture)。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)24日說，赫塞斯在陸軍國民兵服役期間曾派駐伊拉克與阿富汗，將以親身經驗從一名戰士的角度掌理國防部。

熊恩指出，美軍不會再像過去那般因為「覺醒」(woke)運動而分心，「五角大廈將聚焦於戰爭對抗」。

美聯社分析，赫塞斯提名案遭遇不少反對聲浪，參議院如果仍有辦法通過任命，證明川普政治實力強大，在參、眾兩院均由共和黨居多數的國會，不論想做什麼都能如願以償。

川普24日準備離開白宮前往北卡羅來納州及洛杉磯勘災之前對媒體說，赫塞斯「是個好人」，希望提名案順利通過。

共和黨在參議院有53席，但赫塞斯任命案23日在參院程序投票中僅以51票對49票勉強過關，兩名共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)跑票。所有共和黨參議員當中，只有穆考斯基與柯林斯對赫塞斯任命案公開表示反對。

先前在國務卿魯比歐(Marco Rubio)、中央情報局(CIA)局長的拉特克利夫(John Ratcliffe)任命案表決時，民主黨均予以支持。民主黨反對赫塞斯提名案卻無力阻擋，只能在程序上採取拖延戰術。

赫塞斯 共和黨 參院

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