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「實質副總統」破滅？白宮幕僚長初戰告捷：西廂無馬斯克辦公室

編譯潘勛／綜合報導
由馬斯克主掌的行政效率部上路後風波不斷，傳因白宮幕僚長威爾斯（左）與馬斯克（中）不合。（美聯社）
由馬斯克主掌的行政效率部上路後風波不斷，傳因白宮幕僚長威爾斯（左）與馬斯克（中）不合。（美聯社）

川普白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)就任一周以來，沒為科技億萬富豪馬斯克在西廂安排常設辦公室，「泰晤士報」(The Times)24日報導，此舉堪稱她的第一場重大勝利，破除馬斯克乃「共同總統」或「實質副總統」的耳語；此外川普對外宣布三家公司投資AI基礎建設5000億元遭馬斯克潑冷水，川普幕僚據說十分光火。

威爾斯是史上第一位白宮女性幕僚長、佛州政壇常客，幫川普打選戰時鎮靜、專業，因此川普替她取綽號「冰女」。觀察家形容她的工作為「史上最艱難」，既要讓川普白宮看來有條不紊，控制誰能接近川普，以便總統能專心，還要管理高階幕僚、與國會打交道，推動川普的立法議程。

67歲的威爾斯立馬為川普的新幕僚設立規矩，言明「任何人無法專心致志於合作、達成白宮共同目標，則無法在西廂工作」，另警告說不歡迎「想獨自工作或當明星」的人。

有人形容53歲的馬斯克才是實質副總統，而范斯並不是；馬斯克有搶新聞的傾向，同時以自己的要務、盟友為重。他在川普第二任期扮演吃重角色，擔任新設立的政府效率部(DOGE)領袖，據說對外放話，尋求把自己辦公室設在距橢圓形辦公室的咫尺之間。

馬斯克DOGE高階團隊將安排進駐艾森豪行政辦公大樓，地點在白宮場地沒錯，但距離主要建築群要走一小段路。川普被問到馬斯克辦公室會不會設在西廂時回答，「不會，他(指馬斯克)取得供大約20人使用的辦公室，人手是我們替他聘用的」，以便落實節省開支。

「財星網站」(Fortune.com)報導，川普宣布「星門專案」(Stargate Project)，馬斯克竟濫用自己很接近川普的關係，在一系列社媒貼文質疑該專案資金不足。一位接近白宮的共和黨消息人士表示，川普幕僚對馬斯克動用自己社媒影響力，攻擊該高規格計畫，十分光火。

但川普本人回應馬斯克對星門的批評時表示，馬斯克的放話並不讓他困擾，而且表示馬斯克只是討厭星門專案中的某一人，言下之義指的是OpenAI的執行長奧特曼(Sam Altman)。

川普 馬斯克 白宮

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