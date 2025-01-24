2人跑票下 赫塞斯防長提名今參院表決…有變數？

國防部長提名人赫塞斯的任命案在參院過頭關，但共和黨籍參議員穆考斯基、柯林斯投下反對票，使全院表決充滿變數。圖為赫塞斯。(歐新社)

國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)的任命案23日在聯邦參院 的程序投票 中以51票對49票勉強過關；共和黨 參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)和柯林斯(Susan Collins)投下反對票，但這項提名案已在周末前掃除最終確認投票的一大障礙；參院24日將進行全院表決，確認赫塞斯的人事案。

另外，中央情報局(CIA)局長被提名人拉特克利夫(John Ratcliffe)的人事案23日在聯邦參院過關，他劍指北京，直言中情局必須「持續並加強關注中國及其執政黨所構成的威脅」。

中情局長提名人拉特克利夫(中)獲參院同意任命後，立即就職，由副總統范斯(左)主持宣誓。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，參院23日投票推進赫塞斯的提名議程，雖然遭遇兩位共和黨參議員的反對，但也已經獲得簡單多數，得以進行24日的最後投票。

23日投票前，穆考斯基成為首位公開反對赫塞斯提名案的共和黨人，指他的部分行為「缺乏判斷力」，且「不配領導美國武裝部隊」。

國防部長提名人赫塞斯的任命案在參院過頭關，但共和黨籍參議員穆考斯基、柯林斯投下反對票，使全院表決充滿變數。圖為穆考斯基。(歐新社)

投票後，柯林斯則表示，她憂慮赫塞斯提及「女性不該擔任戰鬥角色」的評論。

國防部長提名人赫塞斯的任命案在參院過頭關，但共和黨籍參議員穆考斯基、柯林斯投下反對票，使全院表決充滿變數。圖為柯林斯。(美聯社)

美聯社報導，赫塞斯面臨酗酒、家暴第二任妻子和性侵醜聞等指控，但他一概否認；他上周在聽證會中重申他被「抹黑」，強調自身清白。

然而，赫塞斯接受人事任命審查期間，提交給麻州民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)的書面答覆中，坦承他曾付5萬元給2017年10月指控他在加州共和黨婦女活動演說後伸狼爪的女子。

赫塞斯的律師帕拉托爾(Timothy Parlatore)23日不予評論5萬元和解費用的詢問，而他去年11月確認和解款項已付清。

在中情局局長人事任命案方面，拉特克利夫的提名案23日獲得參院跨黨派議員支持，以74票對25票通過。

路透報導，拉特克利曾在川普的第一任期尾聲，自2020年5月出任國家情報總監辦公室(DNI)總監，直到川普卸任；他們兩人是多年盟友，拉特克利擔任國家情報總監時曾表示，中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅。

拉特克利夫此次在聽證會上表示，他相信美國能夠對抗俄羅斯和中國，點名北京稱，中情局必須「持續並加強關注中國及其執政黨中國共產黨所構成的威脅」。

此外，拉特克利夫承諾調查罹患「哈瓦那症候群」(Havana syndrome)的美國外交人員是否遭受外國對手攻擊，並將研發具攻擊性質的網路工具。

拉特克利夫上周在任命聽證會中說，中情局在他領導下，將「提出富有洞察力、客觀、納入所有來源的分析，絕不允許政治或個人偏見蒙蔽我們的判斷力，或影響我們的成果」。