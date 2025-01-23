我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警可抓犯罪無證客 但無權驅逐出境

亞馬遜退出加拿大魁北克省 關閉倉庫裁員近2000人

住蘇聯？川普「大清洗」多元化部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

編譯周辰陽／即時報導
總統川普21日在白宮的羅斯福廳發表演說。（美聯社）
總統川普21日在白宮的羅斯福廳發表演說。（美聯社）

川普政府剛上任就宣布凍結聯邦政府所有多元化部門，22日還威脅聯邦政府僱員，如果同事違抗命令，沒有清洗所屬單位多元、平等、共融（DEI）舉措，而他們又沒有舉報，將會面臨「不良後果」。

紐約時報報導，數萬名聯邦政府公務員接到通知，政府不會容忍任何「透過使用法規或不明確的語言，隱瞞這些計畫」的行為。據報導，寄出的電郵是根據白宮人事管理辦公室（OPM）範本，給予聯邦雇員10天，將他們的觀察通報給一個特殊電郵帳號，無須面臨懲戒處分風險。

寄給機構負責人的範本寫道，「及時通報這些資訊就沒有不良後果」，但「未能在10天內通報這些訊息，可能會導致不良後果」，還稱「這些計畫讓美國人按種族分開，浪費納稅人的錢，並導致可恥的歧視」。

紐時指出，教育部和國務院等部分機構22日向所屬雇員寄出該範本，其他機構則略加修改。舉例來說，國土安全部（DHS）表示，未能通報DEI舉措「將導致」不良後果。

紐時檢視超過6個機構的電郵，包括負責監督志工和服務計畫的美國志願隊（AmeriCorps），一些機構已表示有意遵守新的規定。中央情報局（CIA）發言人就指出，該機構已解散局內多元與共融辦公室，工作人員「高度專注於我們的情報任務」。

不過，接受紐時採訪的政府雇員表示，近日的密集行動已在整個聯邦職場散播恐懼和混亂。一名收到電郵敦促他們舉報同事的行政雇員表示，這讓他們感覺好像正被網羅加入（納粹祕密警察）蓋世太保。另一名雇員說，通報同事的指令讓他覺得彷彿住在蘇聯。

紐時報導，這些警告是川普總統對多元計畫發動戰爭的急劇升級，也是對聯邦職場更廣泛攻擊的一部分。川普長期以來將聯邦職場視為臃腫的官僚機構，也承諾會裁減部門，並命令遠距工作人員回到辦公室。

美國政府雇員聯合會（AFGE）主席凱利（Everett Kelley）指出，川普對DEI的攻擊「只是開除公務員的障眼法」，並指「聯邦政府已完全基於功績的基礎聘用和晉升」。

不過，一些保守派團體表示讚賞，如美國亞裔教育聯盟（AACE）主席趙宇空（Yukong Mike Zhao）就將川普的命令稱為「美國民權進展的重要里程碑，以及朝向建立族裔膚色色盲社會的關鍵一步」，還指「平權措施與覺醒DEI計畫都是變相的種族主義」。

川普 聯邦政府 國務院

上一則

川普將在世界經濟論壇發布視訊演說 政商領袖密切關注

延伸閱讀

國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒

國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒
移民大執法 州府、官員阻擾或將起訴 司法部調查

移民大執法 州府、官員阻擾或將起訴 司法部調查
川普盼終結俄烏戰爭 俄對關稅威脅恐「置若罔聞」

川普盼終結俄烏戰爭 俄對關稅威脅恐「置若罔聞」
下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高