住蘇聯？川普「大清洗」多元化部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

總統川普21日在白宮的羅斯福廳發表演說。（美聯社）

川普 政府剛上任就宣布凍結聯邦政府 所有多元化部門，22日還威脅聯邦政府僱員，如果同事違抗命令，沒有清洗所屬單位多元、平等、共融（DEI）舉措，而他們又沒有舉報，將會面臨「不良後果」。

紐約時報報導，數萬名聯邦政府公務員接到通知，政府不會容忍任何「透過使用法規或不明確的語言，隱瞞這些計畫」的行為。據報導，寄出的電郵是根據白宮人事管理辦公室（OPM）範本，給予聯邦雇員10天，將他們的觀察通報給一個特殊電郵帳號，無須面臨懲戒處分風險。

寄給機構負責人的範本寫道，「及時通報這些資訊就沒有不良後果」，但「未能在10天內通報這些訊息，可能會導致不良後果」，還稱「這些計畫讓美國人按種族分開，浪費納稅人的錢，並導致可恥的歧視」。

紐時指出，教育部和國務院 等部分機構22日向所屬雇員寄出該範本，其他機構則略加修改。舉例來說，國土安全部（DHS）表示，未能通報DEI舉措「將導致」不良後果。

紐時檢視超過6個機構的電郵，包括負責監督志工和服務計畫的美國志願隊（AmeriCorps），一些機構已表示有意遵守新的規定。中央情報局（CIA）發言人就指出，該機構已解散局內多元與共融辦公室，工作人員「高度專注於我們的情報任務」。

不過，接受紐時採訪的政府雇員表示，近日的密集行動已在整個聯邦職場散播恐懼和混亂。一名收到電郵敦促他們舉報同事的行政雇員表示，這讓他們感覺好像正被網羅加入（納粹祕密警察）蓋世太保。另一名雇員說，通報同事的指令讓他覺得彷彿住在蘇聯。

紐時報導，這些警告是川普總統對多元計畫發動戰爭的急劇升級，也是對聯邦職場更廣泛攻擊的一部分。川普長期以來將聯邦職場視為臃腫的官僚機構，也承諾會裁減部門，並命令遠距工作人員回到辦公室。

美國政府雇員聯合會（AFGE）主席凱利（Everett Kelley）指出，川普對DEI的攻擊「只是開除公務員的障眼法」，並指「聯邦政府已完全基於功績的基礎聘用和晉升」。

不過，一些保守派團體表示讚賞，如美國亞裔教育聯盟（AACE）主席趙宇空（Yukong Mike Zhao）就將川普的命令稱為「美國民權進展的重要里程碑，以及朝向建立族裔膚色色盲社會的關鍵一步」，還指「平權措施與覺醒DEI計畫都是變相的種族主義」。