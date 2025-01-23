我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暗殺事件護駕有功 川普提名庫朗接任特勤局長

不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

暗殺事件護駕有功 川普提名庫朗接任特勤局長

中央社／華盛頓23日電
川普提名特勤局幹員庫朗出任特勤局長，媒體證實，庫朗是川普舉拳照片中右邊那名戴著墨鏡的男子。(路透)
川普提名特勤局幹員庫朗出任特勤局長，媒體證實，庫朗是川普舉拳照片中右邊那名戴著墨鏡的男子。(路透)

川普總統23日提名特勤局幹員庫朗（Sean Curran）出任特勤局長。庫朗曾在川普於賓州遭暗殺時衝上演講台，保護川普免受槍手進一步攻擊。

中央社引述法新社報導，擔任川普隨護的庫朗是川普遇襲時包圍保護他的幾名幹員之一。當時一名槍手在賓州巴特勒（Butler）向正在演講造勢的川普開槍，導致川普耳朵出血。

媒體證實，庫朗就是一系列川普舉拳照片裡右邊那名戴著墨鏡的男子。當時川普被護送離開演講台時，臉上流著血，同時舉起一隻拳頭，振臂疾呼「戰鬥」。

川普這次的特勤局主管提名，全然違背暗殺事件後特勤局的失職檢討報告，當時檢討結果建議尋找一位在組織外，且擁有豐富經驗的人士擔任下一任特勤局長。

川普在其網站Truth Social上發文表示：「尚恩（庫朗）是一位偉大的愛國者，過去幾年來一直保護我的家人，這就是我信任他能領導美國特勤局勇敢男女幹員的原因。」

川普指出，庫朗擁有23年特勤局經驗，他最初是紐瓦克外勤辦事處特別幹員，後來在川普第一個任期內晉升為總統保護部門的負責人。

川普說：「在賓州巴特勒，他冒著生命危險拯救我免於刺客子彈襲擊，這證明他無畏的勇氣。」

「我完全相信尚恩（庫朗）能讓美國特勤局變得比以前更加強大。」

這項任命不出外界意料，川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）上周就宣布，這位「偉大的愛國者」將獲得特勤局局長的職務。

原先的特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在川普於賓州遭槍擊後辭職，羅伊（Ronald Rowe）隨後擔任代理局長。

川普 賓州 小唐納

上一則

川普簽行政命令增兵1500人 阻非法移民從南部入境美國

下一則

下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

延伸閱讀

移民大執法 州府、官員阻擾或將起訴 司法部調查

移民大執法 州府、官員阻擾或將起訴 司法部調查
兩人關係好？川普暖問金正恩 北韓2句話輕淡報導就職

兩人關係好？川普暖問金正恩 北韓2句話輕淡報導就職
川普已全面取消「來美難民」班機 影響包括美軍親屬

川普已全面取消「來美難民」班機 影響包括美軍親屬
國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒

國安顧問令審查忠誠 雇員不符川普「美國優先」恐被炒

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢