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特勤保護被川普取消 波頓：失望但不意外

編譯盧炯燊／綜合報導
前國家安全顧問波頓之原享有的特勤保護，遭到川普總統終止。(路透)
前國家安全顧問波頓之原享有的特勤保護，遭到川普總統終止。(路透)

川普重返白宮僅數小時，即終止對前國家安全顧問波頓(John Bolton)提供特勤保護，波頓對此表示失望，但不感意外。

川普在首個任期之初任命波頓為國家安全顧問，2019年11月波頓被撤換時，聲稱由於伊朗的威脅，需要特勤局持續保護，儘管川普在波頓離職後即已終止，但拜登2021年恢復保護措施。

波頓21日發聲明，對川普的決定感到失望但不意外，又說儘管他經常批評拜登的國家安全政策，然而拜登還是給予他特勤保護。

波頓說，司法部2022年對一名伊朗革命衛隊官員提出刑事指控，指該軍官試圖雇用殺手謀害他本人，說明「美國人民可以自行判斷哪位總統做出了正確決定」。

川普任內下令擊殺伊朗最高軍事將領、革命衛隊聖城部隊(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)。司法部2022表示，伊朗政府要對參與擊殺行動的川普時代高官，包括波頓作出報復。

波頓在小布希政府內擔任多個高階國家安全職務，一直對伊朗持強硬立場，強烈反對2015年核子協議，川普上任後言聽計從退出協議。也有消息指出，美方計畫拘留華為時任首席財務官孟晚舟也是由波頓主導。

2019 年 9 月，川普以「強烈反對波頓的許多立場」為由將波頓撤職。

波頓2020年出版一本名為「事發之室」(The Room Where It Happened)的任職白宮回憶錄，大爆川普對外交政策問題知之甚少，對基本事實一無所知，容易聽信奉承諂言，經常製造虛假陳述、做出倉促而令助手疲於應付或補救的決定。他甚至說，川普要求烏克蘭及中國領袖協助贏得 2020 年大選。

儘管由記者、白宮低階助手撰寫的書籍都透露不少川普的細節，但波頓是首次有如此高層的官員大爆內幕，川普當時的回應是威脅監禁波頓。

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