川普提名準防長赫塞斯 14日聽證受關注

參院排定14日就總統當選人川普的內閣提名人展開任命聽證，打頭陣的為內政部的道格(左起)、掌內政部的柯林斯及掌國防部的赫塞斯。(美聯社)

川普 政府內閣的提名程序正式開始，14日起舉行川普內閣人選的參院聽證會，其中許多人已經個別與參議員 會面。國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)尤其受到關注。

參議院14日上午將針對退伍軍人事務部長提名人柯林斯(Doug Collins)、國防部長提名人赫塞斯，以及內政部長提柏根柏根(Doug Burgem)連續進行各30分鐘的聽證。

ABC News引述知情人士消息報導，聯邦調查局(FBI )已經面談多名與赫塞斯私人生活相關的人士，內容包括詢問赫塞斯婚外情、酗酒，以及人品等問題。

在這次的背景調查工作中，FBI聯繫與赫塞斯過去相關的人，包括他成年後認識已久的人士。

消息人士向ABC News透露，赫塞斯近幾周接受FBI的面談，軍事委員會(Armed Services Committee)預計於14日舉行赫塞斯的確認聽證會。

消息人士透露，軍事委員會主席維克(Roger Wicker)、利德(Jack Reed)10日聽取川普過渡團隊代表彙報赫塞斯的FBI背景調查結果，資料也已經提供給兩人審閱，目前FBI的調查結果僅與維克、利德共享。

FBI背景調查過去詳盡的程度代表參院可能獲得更多關於赫塞斯私人生活的資訊，包括被指控的婚外情及部分參議員關切的個人行為，赫塞斯對這些報告表示異議。

共和黨籍聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)表示，12月她與赫塞斯的會議是一次「良好、有實質性的討論」，她上個月告訴記者，自己曾針對赫塞斯對軍事議題的立場及針對他的指控對其「施壓」。柯林斯表示會等待FBI的審查，以決定如何投票。

一些共和黨參議員淡化部分報導內容的嚴重性，表示報導是匿名指控，南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham) 12月中在NBC News節目「Meet the Press」中表示：「如果有人要指控，那就出面指控。我們會判斷這些指控是否可信。」