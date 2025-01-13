我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

川普提名準防長赫塞斯 14日聽證受關注

編譯徐薏茹／綜合報導
參院排定14日就總統當選人川普的內閣提名人展開任命聽證，打頭陣的為內政部的道格(左起)、掌內政部的柯林斯及掌國防部的赫塞斯。(美聯社)
參院排定14日就總統當選人川普的內閣提名人展開任命聽證，打頭陣的為內政部的道格(左起)、掌內政部的柯林斯及掌國防部的赫塞斯。(美聯社)

川普政府內閣的提名程序正式開始，14日起舉行川普內閣人選的參院聽證會，其中許多人已經個別與參議員會面。國防部長提名人赫塞斯(Pete Hegseth)尤其受到關注。

參議院14日上午將針對退伍軍人事務部長提名人柯林斯(Doug Collins)、國防部長提名人赫塞斯，以及內政部長提柏根柏根(Doug Burgem)連續進行各30分鐘的聽證。

ABC News引述知情人士消息報導，聯邦調查局(FBI)已經面談多名與赫塞斯私人生活相關的人士，內容包括詢問赫塞斯婚外情、酗酒，以及人品等問題。

在這次的背景調查工作中，FBI聯繫與赫塞斯過去相關的人，包括他成年後認識已久的人士。

消息人士向ABC News透露，赫塞斯近幾周接受FBI的面談，軍事委員會(Armed Services Committee)預計於14日舉行赫塞斯的確認聽證會。

消息人士透露，軍事委員會主席維克(Roger Wicker)、利德(Jack Reed)10日聽取川普過渡團隊代表彙報赫塞斯的FBI背景調查結果，資料也已經提供給兩人審閱，目前FBI的調查結果僅與維克、利德共享。

FBI背景調查過去詳盡的程度代表參院可能獲得更多關於赫塞斯私人生活的資訊，包括被指控的婚外情及部分參議員關切的個人行為，赫塞斯對這些報告表示異議。

共和黨籍聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)表示，12月她與赫塞斯的會議是一次「良好、有實質性的討論」，她上個月告訴記者，自己曾針對赫塞斯對軍事議題的立場及針對他的指控對其「施壓」。柯林斯表示會等待FBI的審查，以決定如何投票。

一些共和黨參議員淡化部分報導內容的嚴重性，表示報導是匿名指控，南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham) 12月中在NBC News節目「Meet the Press」中表示：「如果有人要指控，那就出面指控。我們會判斷這些指控是否可信。」

FBI 參議員 川普

上一則

國會暴亂 范斯：和平示威者應獲特赦 暴力罪犯則不該被赦

下一則

基本教義派挑戰矽谷新貴 「川普2.0」內閣爆發權力衝突

延伸閱讀

俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後

俄烏何時停戰 川普團隊設定就任100天後
川普上任倒數／用人走偏鋒 美面臨多重難關

川普上任倒數／用人走偏鋒 美面臨多重難關
川普上任倒數／關稅當武器 將反挫美經濟

川普上任倒數／關稅當武器 將反挫美經濟
摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

摩根大通執行長：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼