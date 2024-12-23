曾是川普司法部長人選 眾院：蓋茨性交易17歲少女

前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

美國總統當選人川普曾提名的司法部 長人選蓋茨 （Matt Gaetz）日前退出遴選程序後，聯邦眾院 紀律委員會今天公布報告指出，發現充分證據證明蓋茨任眾議員期間曾支付性交易費用給多位女性，其中包含17歲少女。

法新社及彭博（Bloomberg News）報導，眾院紀律委員會長達數十頁的報告寫道，蓋茨還經常吸食古柯鹼和搖頭丸，並從他在國會山莊的辦公室購買大麻。

眾院紀律委員會提到，有充分證據表明蓋茨違反了眾院規則，還有法定強暴、使用非法藥物、收受不被允許的禮物等行為準則。

紀律委員會的報告更列出，蓋茨於2017年至2020年之間向12名女性支付總計超過9萬美元的款項，這些款項可能跟性行為或吸毒有關。

報告也聚焦蓋茨於2018年的巴哈馬群島（Bahamas）度假之旅，他被控在那段期間跟4名女子發生性關係並吸食搖頭丸。

即將於明年1月重返白宮的川普（Donald Trump）上個月中旬宣布提名蓋茨出任司法部長後，他便辭去眾議員，但在共和黨籍聯邦參議員的反對聲浪下，蓋茨也很快就退出司法部長遴選程序。

蓋茨過去一再否認有任何不當行為，他今天也在社群媒體X平台發文否認相關指控。