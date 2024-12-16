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麥康諾捍衛小兒麻痺疫苗 警告川普新閣人選

記者顏伶如／綜合報導
幼時曾罹患小兒麻痺的參院共和黨領袖麥康諾呼籲川普團隊，別干預小兒麻痺疫苗的事。(美聯社)
幼時曾罹患小兒麻痺的參院共和黨領袖麥康諾呼籲川普團隊，別干預小兒麻痺疫苗的事。(美聯社)

童年時期曾感染小兒麻痺的參院共和黨團領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，總統當選人川普提名的內閣人選不應該貶抑小兒麻痺疫苗功效。麥康諾在聲明中說，企圖破壞社會大眾對已經證實療法的信賴，操作手段不但無知，而且危險。

暗批小甘迺迪 想過關沒那麼容易

麥康諾表示，希望在新政府擔任首長的任何人，如果希望人事任命案在參議院過關，「就不應該與這種操作有絲毫牽扯」。

美聯社15日報導分析，82歲的麥康諾發表聲明顯然是針對獲川普提名出任衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)。日前媒體報導傳出，小甘迺迪幕僚2022年曾提出陳情，要求衛生主管機關撤銷小兒麻痺疫苗(polio vaccine)核准。世界各國普遍認為，這種疫苗問世讓某些地區的小兒麻痺不再流行。

報導指出，小甘迺迪長期倡議現已遭到推翻的疫苗施打導致自閉症推論，麥康諾的發言顯示小甘迺迪人事案在共和黨居多數的下屆參議院，恐怕還是會遇到某些反對意見。

小甘迺迪交接小組發言人凱蒂‧米勒(Katie Miller)答覆媒體詢問時說，小甘迺迪認為小兒麻痺疫苗經過詳盡與適當的研究之後，應該可以開放社會大眾施打。

紐約時報報導，提出撤銷應是小兒麻痺疫苗核准的小甘迺迪幕僚是一名律師，目前正協助小甘迺迪挑選聯邦政府機關執政團隊人選。

對於食品及藥物管理局(FDA)的現行規定，任何個人或公司都可以提出陳情。食藥局通常每天收到數百件與食品、藥物或醫療問題有關的陳情案。絕大多數陳情案的結果是遭到駁回，但食藥局必須依照規定對每一件陳情案提出書面回覆。

曝童年罹病 促勿貶低疫苗功效

麥康諾聲明指出，自己兩歲時得了應是小兒麻痺，所幸獲得現代醫學與母親疼愛的雙重效果而神奇康復。

麥康諾在聲明中表示，小兒麻痺疫苗「對於在我之後的數以百萬計民眾來說」，具有「救命的力量」(saving power)。

疫苗 麥康諾 共和黨

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