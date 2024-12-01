川普內舉不避親 提名親家庫許納出任駐法大使

川普「內舉不避親」，將提名親家查爾斯‧庫許納出任駐法國大使。（美聯社）

美國總統當選人川普 30日在他自創的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布，他提名新澤西州 房地產開發商查爾斯·庫許納 (Charles Kushner)擔任駐法國大使。查爾斯·庫許納就是川普大女婿賈里德·庫許納(Jared Kushner)的父親。

川普在發文中稱讚親家老庫許納是「偉大的商業領袖、慈善家和貿易商」，「他將成為代表我們國家利益的強有力倡導者」。

老庫許納曾承認犯下逃稅和非法政治捐款等罪名，2020年12月獲川普特赦。川普稱他「一直致力於重要的慈善組織和事業」。

老庫許納是庫許納房地產公司(Kushner Companies)創辦人；與川普在房地產界相識多年。賈里德·庫許納與川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)在2009年成婚；小庫許納曾在川普第一次總統任期內擔任白宮高級顧問。

有關老庫許納犯罪事宜，司法部指稱，2005年老庫許納發現他妹夫舒爾德(William Schulder)正在配合聯邦當局調查，於是策畫了一場「仙人跳」報復恐嚇計畫。老庫許納雇用一個妓女引誘他妹夫，然後在新澤西州一家汽車旅館房間使用隱藏攝影機記錄下這次遭遇，並將錄影檔案發給他妹妹。

老庫許納後來承認犯下包括逃稅、非法政治捐款和篡改證人等18項罪名；他因參與認罪協議，最後被判處兩年徒刑。此刑期低於當時新澤西州聯邦檢察官克利斯蒂(Chris Christie)的求刑。克利斯蒂後來當上新州州長，也曾是共和黨總統候選人。

克里斯蒂曾表示，查爾斯·庫許納的罪行是他「擔任美國檢察官時起訴過最惡心也最令人厭惡的罪行之一」。他還將自己2016年被川普過渡團隊解雇，怪罪給賈里德．庫許納。

老庫許納2015年曾捐款10萬元給支持川普的團體，2023年向支持川普的超級政治行動委員會捐款100萬元。