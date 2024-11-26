曾任賴海哲幕僚 傳葛里爾出任貿易代表

傳出將擔任川普新政府美國貿易代表的葛里爾（Jamieson Greer，右，手持紅筆者），2019年5月參加亞太經合會（APEC）貿易部長會議。 (路透)

彭博資訊引述知情人士報導，總統當選人川普 的交接團隊，正在準備公布，要提名葛里爾（Jamieson Greer）出任新政府的美國貿易代表。

彭博分析，川普選擇葛里爾，凸顯出關稅 在他的經濟議程將是核心。川普在競選時矢言以貿易政策來增加聯邦政府收入，同時迫使企業將製造業的工作機會轉移到美國。

彭博向葛里爾查證，葛里爾沒有立即回應置評請求。他的確定提名，還有待川普正式宣布。

在川普第一個總統任期內，貿易代表是賴海哲，葛里爾當時擔任賴海哲的幕僚長，參與對中國加徵關稅等貿易政策決策，以及對中國的貿易談判。預期葛里爾將在落實川普的關稅政策過程中，發揮關鍵作用。

葛里爾也曾在律師事務所為賴海哲工作。在提名他出任貿易代表的消息傳出前，他的最新近的工作職位是King & Spalding律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商。根據律師事務所公告的資料，葛里爾的客戶行業別涵蓋甚廣，包括製造、科技、能源、製藥、農業、金融投資服務、航太、國防等。

川普周一（25日）社群媒體發文表示，打算對所有來自加拿大和墨西哥 的進口商品加徵25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，這是他當選美國總統以來，首次對主要貿易夥伴發出具體威脅，引發市場動盪。