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川普競選首席顧問「收錢」仲介內閣人選？團隊律師調查中

編譯廖振堯／綜合報導
川普競選團隊首席顧問艾普斯坦傳出收錢仲介川普內閣人選。(美聯社)
川普競選團隊首席顧問艾普斯坦傳出收錢仲介川普內閣人選。(美聯社)

川普競選團隊首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)近年來儼然是川普身邊的重要人物之一，在節目中為他提供支持，並在幕後幫助協調他的多個法律團隊，成功幫川普擋下兩起聯邦刑事官司進入審判、及喬州干擾大選案。不過艾普斯坦傳出收錢仲介川普內閣人選，正受川普競選團隊的首席法律顧問沃瑞頓(David Warrington)調查。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)採訪了6名與艾普斯坦接觸過的共和黨候選人，許多人描述他宣傳提供一系列服務，包括「策略建議」、「提高社群媒體影響力」，幾乎每個受訪者都表示最具吸引力的就是艾普斯坦能有管道接觸川普。

密州前州長格雷滕斯(Eric Greitens)在川普本屆勝選後便曾聯繫艾普斯坦，希望能被提名為海軍部長。他在沃瑞頓調查中提交了一份宣誓聲明，聲稱「艾普斯坦先生的整體語氣和行為給我的印象是，他隱晦地希望我們先談業務往來，才會跟川普主張或建議我作為該職位人選…保護總統對我來說很重要，我擔心這之中牽扯的道德問題，具體地說我擔心有人以提名換取經濟利益。」

艾普斯坦告訴CBS他「很榮幸為川普總統及其團隊工作」，聲名稱這些說法是虛假和誹謗性的，不會分散「讓美國再次偉大」的注意力。

參加2022年共和黨參院初選的博杜克(Don Bolduc)也是聯繫過艾普斯坦的人之一，當時他民調領先，希望確保川普不會背書支持他的對手，他說向艾普斯坦求助「是為了在川普圈子內進行干預」，並稱艾普斯坦為此收取10萬元，但不保證川普不會背書博杜克的對手。川普最後保持中立，博杜克贏得黨內初選但最後仍輸選戰。

艾普斯坦在協助川普過渡期的諮詢業務狀況尚不清明朗，但自2020年來他的公司已從川普競選活動、結盟的政治行動委員會(PAC)中獲得超過100萬元的報酬，從其他競選活動中獲得120萬元。

川普 艾普斯坦 共和黨

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