普亭：烏克蘭占俄領土圖增談判籌碼 將給「相對回擊」

烏克蘭突然揮軍進入俄羅斯境內，占領約1000平方公里土地。俄羅斯總統普亭(中)與國防部長別洛烏索夫(右)、聯邦安全局局長博爾特尼科夫(左一)和俄羅斯安全會議秘書紹伊古(左二)討論如何逐出烏軍。(歐新社)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)12日表示，烏克蘭 發動俄烏戰爭爆發以來，對俄羅斯領土最大規模的攻擊，目標是在可能的和平談判之前，改善基輔的談判地位，同時減慢俄羅斯軍隊的推進。

烏克蘭軍隊在6日跨境反攻，橫掃俄羅斯庫斯克州(Kursk)西部部分地區，並暴露了俄羅斯在該地區邊境防禦的弱點。

普亭在迄今為止對這次入侵最詳細的公開評論中指出，烏克蘭「在它的西方主人的協助下」，正試圖於可能的和平會談前，改善其談判地位，並質疑和指責向俄羅斯平民與核武設施肆意開火的敵人，能有什麼好談判的。

普亭指出：「國防部的主要任務，當然是要將我們的敵人趕出我們的領土。」他補充說，俄羅斯軍隊正沿著主要戰線，加速進攻。

普亭說：「敵人一定會得到相對的回擊。」他也指出，預計烏克蘭會進一步企圖破壞俄羅斯西部邊境的穩定。

俄羅斯官員表示，在基輔和莫斯科雙方都面臨同意停戰和談壓力之際，烏克蘭正試圖向其西方支持國家展現，烏克蘭仍能夠發起重大軍事行動。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，目前已控制了烏克蘭18%的領土；儘管美國和歐洲向烏克蘭提供了數千億元的支持，希望能阻止、甚至是扭轉俄羅斯的入侵，但在這次對俄國的突襲之前，烏克蘭領土一直不斷遭到俄羅斯軍隊的占領。

俄羅斯國防部長隨後表示，聲稱俄羅斯軍隊已經控制了烏克蘭頓內次克州(Donetsk)的Lysychne定居地。

烏克蘭前防長扎格羅紐克(Andriy Zagorodnyuk)告訴路透(Reuters)，這次行動目的似乎是為了分散俄羅斯軍隊及其領導階層，對東部戰線的注意力。

為了因應這情況，俄羅斯被迫調動儲備戰力，並對庫斯克州和其他兩個地區布揚斯克(Bryansk)和貝爾哥羅德(Belgorod)實施反恐封鎖。與庫斯克毗鄰的貝爾哥羅德也疏散數千民眾。