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迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

多數高齡族未做好長照規畫 無論費用、地點或心理皆無準備

編譯廖振堯／綜合報導
住在明州的布勞恩(圖)的丈夫史蒂芬腦外傷後出現漸進式癡呆，在醫院度過了煎熬的七周後，她才為他找到長照機構，結果只住了六周便去世，布勞恩十分內疚。(美聯社)
住在明州的布勞恩(圖)的丈夫史蒂芬腦外傷後出現漸進式癡呆，在醫院度過了煎熬的七周後，她才為他找到長照機構，結果只住了六周便去世，布勞恩十分內疚。(美聯社)

隨著家人年紀漸長，長照是必須的規畫，但美聯社-NORC公共事務研究中心的一項民意調查顯示，大多數美國民眾不會談論長照的可能性，遑論為此做好準備；但當情況迫在眉睫時，尋找長照服務的過程恐令人情緒崩潰、付出高昂費用，甚至帶來罪惡感。

美聯社報導，退休後住在明州的布勞恩(Nancy Gag Braun)便度過了一段艱難時期。她的丈夫史蒂芬(Steven)2019年2月腦外傷後出現漸進式癡呆，到2022年都由布勞恩居家照顧，直到情況逐漸惡化，史蒂芬有時根本不認得布勞恩，還表現出恐懼和攻擊性，最終不得不住院。

布勞恩在醫院度過了煎熬的七周才為他找到長照機構，由於不知道該向何處求助，她只能一家一家打電話詢問，但史蒂芬身體狀況不佳，吃了許多閉門羹。最終一家長照機構「BridgeWater」願意接收史蒂芬，然而他進住後六周便去世，享壽78歲，布勞恩感到內疚。

相較之下，同樣住在明州的蘭達斯(John Landas)很早就為父母規畫長照。他的母親失去視力、父親患上癡呆症，但他繳了25年的保費很快就證明值回票價。他們的無限期受益保單只要符合條件就可以享受長照福利直至死亡，蘭達斯父親從60歲到85歲每年付約3500元保費，總計約8萬7000元，受長照後九個月損益兩平，直到現在已兩年多；母親在3月23日去世前也支付差不多的保費並實現損益兩平。

蘭達斯表示，與不買保險比起來，繳那麼多年保費當然昂貴；但與事到臨頭才掏錢付長照費比起來就不那麼貴了。布勞恩則認為沒有足夠資訊讓他們了解，她是從附近診所的一名社服人員接洽明州「LinkAge」熱線，該熱線幫助長者聯繫全州醫療資源及長照設施。

若在全國範圍，可從聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services)提供的評價系統查看各機構衛生、人員、設備品質的評級。

長照 保費 聯邦醫療保險

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