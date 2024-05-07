德州頂尖癌症中心爆女博士霸凌 華裔女學者控剽竊研究

德州著名的MD安德森癌症中心捲入霸凌醜聞。(截自谷歌地圖)

每日郵報(Daily Mail)報導，德州 著名的MD安德森癌症 中心(MD Anderson Cancer Center)捲入霸凌醜聞，嚴重到一名研究員必須受緊急心理衛生治療；知情人士描述，MD安德森癌症中心的文化「有毒」、「虐待」，主事的資深醫生可比「黑手黨」，「竄改」有潛力拯救生命的研究。

MD安德森癌症中心目前情勢十分嚴重，陷入醜聞中心的頂尖醫學家帕曼妮‧夏爾瑪(Padmanee Sharma)正在為官司大傷腦筋，她被指控剽竊在中心裡進行的研究。

53歲的夏爾瑪在世界免疫治療法方面，深受景仰，但在幕後，據說她對中心實施「恐怖統治」；她嫁給大名鼎鼎的艾利森(James Allison)博士，中心裡的艾利森研究所就以他為名。

MD安德森癌症中心目前遭遇極受矚目的訴訟，提告人是專精腎臟癌的年輕華裔科學家林麗雲(Li-Yun Lin， 音譯，英文名字Jamie)，指控夏爾瑪未參與研究還強要列名於她主撰論文的通訊作者，最後遭林麗雲及其同事拒絕，該研究論文2021夏季本打算刊登在「癌症免疫學研究期刊」(Cancer Immunology Research)，目前因作者權問題，仍未見刊。

MD安德森癌症中心一直在美排名癌症醫療的第一名，跨越很廣的腫瘤學專業做最開疆破土的研究，治療最罕見棘手的癌症。中心每年接受聯邦資助，再加上病人、保險業者、有錢慈善家的捐款，每年收入約1000萬元。

向每日郵報透露消息的是夏爾瑪博士的前研究助理、化名G，與她在2019到2023年間共事。她表示自己在中心裡工作第一個月，就受到言詞汙辱，傳話的人是夏爾瑪的助手蘇布迪(Sumit Subudhi)博士，G覺得蘇布迪言詞尖刻，譏笑她的智商，且恐嚇她幾個月內就會丟工作，但遭管理層淡化。

幾個月內，G就被調職，直接受命於夏爾瑪博士；其他同事警告她，這位大名鼎鼎的學者脾氣大，打造出來的工作環境也很難受。

G宣稱夏爾瑪的一名手下曾因工作壓力而心臟病 發，另一名護理工作員開始受苦於自殺念頭。G談到另一際遇，夏爾瑪即將獲頒著名獎項，便要她更新她的履歷，G認為文件是隨著夏爾瑪最新的成就而更新，便做些變動後繳出。

但她做的變更不入夏爾瑪的法眼，大發一陣脾氣，夏爾瑪拉把椅子直抵她的辦公桌，「把她劫持」幾小時，期間不准她去上廁所、用餐，還譏誚G的工作紀律，甚至說G要是當她丈夫的助手，早就被開除了。在場同事記了下來，他們也都未能倖免於夏爾瑪的盛氣凌人及言語譏誚。向管理階層反映，只獲告知她是「碰不得的人」。