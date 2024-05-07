我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

德州頂尖癌症中心爆女博士霸凌 華裔女學者控剽竊研究

編譯潘勛／綜合報導
德州著名的MD安德森癌症中心捲入霸凌醜聞。(截自谷歌地圖)
德州著名的MD安德森癌症中心捲入霸凌醜聞。(截自谷歌地圖)

每日郵報(Daily Mail)報導，德州著名的MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)捲入霸凌醜聞，嚴重到一名研究員必須受緊急心理衛生治療；知情人士描述，MD安德森癌症中心的文化「有毒」、「虐待」，主事的資深醫生可比「黑手黨」，「竄改」有潛力拯救生命的研究。

MD安德森癌症中心目前情勢十分嚴重，陷入醜聞中心的頂尖醫學家帕曼妮‧夏爾瑪(Padmanee Sharma)正在為官司大傷腦筋，她被指控剽竊在中心裡進行的研究。

53歲的夏爾瑪在世界免疫治療法方面，深受景仰，但在幕後，據說她對中心實施「恐怖統治」；她嫁給大名鼎鼎的艾利森(James Allison)博士，中心裡的艾利森研究所就以他為名。

MD安德森癌症中心目前遭遇極受矚目的訴訟，提告人是專精腎臟癌的年輕華裔科學家林麗雲(Li-Yun Lin， 音譯，英文名字Jamie)，指控夏爾瑪未參與研究還強要列名於她主撰論文的通訊作者，最後遭林麗雲及其同事拒絕，該研究論文2021夏季本打算刊登在「癌症免疫學研究期刊」(Cancer Immunology Research)，目前因作者權問題，仍未見刊。

MD安德森癌症中心一直在美排名癌症醫療的第一名，跨越很廣的腫瘤學專業做最開疆破土的研究，治療最罕見棘手的癌症。中心每年接受聯邦資助，再加上病人、保險業者、有錢慈善家的捐款，每年收入約1000萬元。

向每日郵報透露消息的是夏爾瑪博士的前研究助理、化名G，與她在2019到2023年間共事。她表示自己在中心裡工作第一個月，就受到言詞汙辱，傳話的人是夏爾瑪的助手蘇布迪(Sumit Subudhi)博士，G覺得蘇布迪言詞尖刻，譏笑她的智商，且恐嚇她幾個月內就會丟工作，但遭管理層淡化。

幾個月內，G就被調職，直接受命於夏爾瑪博士；其他同事警告她，這位大名鼎鼎的學者脾氣大，打造出來的工作環境也很難受。

G宣稱夏爾瑪的一名手下曾因工作壓力而心臟病發，另一名護理工作員開始受苦於自殺念頭。G談到另一際遇，夏爾瑪即將獲頒著名獎項，便要她更新她的履歷，G認為文件是隨著夏爾瑪最新的成就而更新，便做些變動後繳出。

但她做的變更不入夏爾瑪的法眼，大發一陣脾氣，夏爾瑪拉把椅子直抵她的辦公桌，「把她劫持」幾小時，期間不准她去上廁所、用餐，還譏誚G的工作紀律，甚至說G要是當她丈夫的助手，早就被開除了。在場同事記了下來，他們也都未能倖免於夏爾瑪的盛氣凌人及言語譏誚。向管理階層反映，只獲告知她是「碰不得的人」。

MD安德森癌症中心的頂尖醫學家帕曼妮‧夏爾瑪被控剽竊研究。(取自MD安德森癌症中...
MD安德森癌症中心的頂尖醫學家帕曼妮‧夏爾瑪被控剽竊研究。(取自MD安德森癌症中心官網)
MD安德森癌症中心的年輕華裔科學家林麗雲，指控夏爾瑪未參與研究還強要列名於她主撰...
MD安德森癌症中心的年輕華裔科學家林麗雲，指控夏爾瑪未參與研究還強要列名於她主撰論文的通訊作者。(取自MD安德森癌症中心官網)

癌症 心臟病 德州

上一則

封口費案／法官：川普10度違反「禁言令」 再犯恐坐牢

下一則

美副防長：擬採購「彈簧刀」攻擊型無人機

延伸閱讀

棕色蛋比白色蛋貴 只因生產成本更高

棕色蛋比白色蛋貴 只因生產成本更高
美學者艾利森：美中決心不讓台灣新領導人宣布台獨情況發生

美學者艾利森：美中決心不讓台灣新領導人宣布台獨情況發生
周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了
州府：16選區重新計票費 不會返還 彭莊煒促公布24張作廢選票細節

州府：16選區重新計票費 不會返還 彭莊煒促公布24張作廢選票細節

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮