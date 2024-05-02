亞太裔傳統月設立近50年 正視種族正義 凸顯多元亞洲文化

白宮將於13日在華府舉行慶祝活動，紀念「白宮亞太裔倡議」啟動25周年。圖為拜登總統2023年5月8日在白宮慶祝亞太裔傳月。(美聯社)

自從聯邦政府規定每年在全國表彰亞太裔成就以來，迄今已近半世紀。從最初訂定五月第一周為「亞太裔傳統周」到1990年改為「亞太裔傳統月」，這項持續一整個月的活動，如今不再僅展示食物和時尚等節慶美食，同時也凸顯悲傷和社會正義等硬主題；疫情期間反亞裔 仇恨抬頭，讓人更加努力正視相關議題。

加州大學 洛杉磯分校亞裔研究中心主任凱倫．梅本（Karen Umemoto) 說：「亞太傳統月活動的能見度和參與度愈來愈高，顯示亞太裔在公民生活中的聲音越來越大，這也表示我們可以共同創造出更多空間。」

事實上，亞裔傳統月慶祝活動早已不僅限於種族聚落或特定文化場所。今年全美各地公共圖書館、公園和博物館都計畫舉辦活動，凸顯特定或多元的亞洲文化。

美聯社報導，許多人將這項活動的起源，歸功於國會亞太裔工作人員小組共同創辦人李美荷(Jeanie Jew)。1977年華裔國會助理李美荷向紐約共和黨眾議員霍頓(Frank Horton)講述她祖父如何在1800年代幫助修建橫貫大陸的鐵路，然後在反亞裔騷亂中被殺。

已故紐約共和黨眾議員霍頓是「亞太裔傳統月」成立的重要推手之一。(美聯社)

霍頓1977年推動「亞太裔傳統周」(Pacific/Asian American Heritage Week)提案，隔年推出相關法案並獲得國會通過，法案於1978年10月獲卡特總統簽署生效。

根據國會檔案，當時已有非裔歷史月和西班牙裔傳統月，亞裔被描述為成長最快族群；霍頓在1992年提到，李美荷認為亞裔應該感謝自身傳統，「美國人必須了解亞太裔貢獻和歷史」。

選擇五月做為亞裔傳統月是因為第一批日本移民於1843年5月7日抵達美國；以及1869年5月19日橫貫大陸鐵路的最後一根道釘被埋入土中，而華工興建鐵路扮演了至關重要角色。

梅本指出，慶祝亞裔傳統月活動有助消除「亞太裔就是一個整體」的觀念；「我認為很重要的是，讓人清楚看到亞太裔類別下有70多個不同的族群，使用的語言有100多種，而且它們非常不同。」

白宮 將於13日在華府舉行慶祝活動，紀念「白宮亞太裔倡議」啟動25周年。