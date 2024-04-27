市售牛奶2成含禽流感病毒片段 FDA：不會構成危險

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)檢測市售牛奶樣本，發現其中約20%殘留禽流感病毒片段。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)25日更新官網指出，聯邦當局在一項具全國代表性的研究中，檢測 市售牛奶 樣本，結果發現其中約20%殘留禽流感 病毒片段。

紐約時報報導，FDA表示，已知的乳牛禽流感疫區牛奶樣本更可能驗出病毒殘留，但沒有證據顯示存在病毒殘留物的牛奶會對飲用者構成危險，也沒有證據顯示貨架上的牛奶中有活性病毒，公衛專家也認同此評估。

紐約時報報導，全美各地牛奶驗出高比例的病毒殘留，凸顯乳牛染疫情況比官方統計的八個州、33頭牛染疫更嚴重。

聖裘德兒童研究醫院(St. Jude's Children's Research Hospital)流感病毒學者魏比(Richard Webby)說：「這表示(牛奶)產區存在大量病毒。」

禽流感病毒存在逾20年，但此病毒感染牛隻的情況在今年春季引起民眾及病毒學者的注意；3月25日迄今已知的八個疫區分別是愛達荷州、新墨西哥州、德州、南達科他州、堪薩斯州、密西根州、俄亥俄州，以及北卡羅來納州。

牛奶中驗出禽流感病毒基因序列殘留，並非全然在意料之外。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長珍妮佛·努佐(Jennifer Nuzzo)表示，巴斯德殺菌法(pasteurization)通常對滅活病原體有效，但無法移除其遺傳物質，只會消滅對人類有害的病原體。

康乃爾大學微生物學者與食品科學家艾爾卡因(Samuel Alcaine)表示，「消滅病毒時，病毒就會釋放遺傳物質」，殘留的基因片段不具傳染力。他補充說，在牛奶中發現病毒殘留的遺傳物質「並不奇怪，不代表牛奶不安全」。

代表美國奶酪農業製造和行銷產業的「國際乳製品協會」(International Dairy Foods Association)表示，病毒碎片「只不過是病毒死亡的證據」。

美國農業部(USDA)24日強制檢測各州乳牛篩檢之前，乳牛禽流感都是由酪農自願提出檢驗，對象是有明顯症狀的乳牛。

另據聯邦疾病防治中心(CDC)表示，截至24日只有23人接受這類病毒檢測，另有44人在暴露於病毒環境後先觀察後續發展。