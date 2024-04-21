援外法案送參院 大批援烏武器打包待運

美國援助烏克蘭的軍火已打包待運。圖為在拜登總統家鄉的賓州史克蘭頓市的軍火廠，正在生產155厘米M795榴彈砲。(美聯社)

華盛頓郵報(Washington Post)引述不具名官員表示，五角大廈 已經準備好向烏克蘭 提供大批武器，因為幾經拖延的援外法案在20日獲眾院通過，下周交付參院表決、總統拜登簽署後，一周內即可交付烏克蘭軍方。

報導指出，國防部已向國會提出警告，若不盡快通過援烏法案，烏克蘭領土恐進一步遭俄軍鯨吞蠶食，造成更慘重的傷亡。

自俄烏戰爭發生以來，美國多次提供烏克蘭經費，金額從數億元至逾20億元不等，不料此次援外法案遭到共和黨人抵制，在國會擱置數月之久，烏克蘭前線部隊彈藥幾乎消耗殆盡，不得不採取配給制，導致俄軍對烏軍的彈藥以10比1取得絕對優勢。

匿名官員透露，只要國會通過總值950億元的援外法案，不到一周的時間，部分武器彈藥即可運抵烏克蘭，但確切時間仍須依具體情況而定，該援外法案包含向烏克蘭提供約600億元軍援，其餘則分配給以色列與台灣等其他亞洲夥伴。

不過目前尚不清楚援烏武器的具體內容，但幾乎可以確定有烏軍急需的彈藥，包括北約 通用口徑榴彈砲所用的155毫米砲彈以及中程火箭彈。

華郵指出，五角大廈還可能向烏軍提供新的防空系統藥，這是現階段烏軍防禦俄軍轟炸烏克蘭基礎設施最迫切需要的軍備。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)18日表示，北約正和盟國開會商討增強烏克蘭防空能力的手段，關鍵在於高性能的愛國者(Patriot)防禦系統，不過五角大廈發言人萊德(Patrick Ryder)少將拒絕發表評論。

眼看上周美國與歐盟聯手協助以色列攔截伊朗的飛彈與無人機攻擊，卻拖延軍援烏克蘭，導致烏克蘭飽受俄軍炮火蹂躪，引發雙重標準的質疑。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)19日在「烏克蘭-北約會議」(Ukraine-NATO Council)喊話：「長期以來美國的支持就備受質疑，每當捍衛自由之際，普亭都會得到一個明確答案，促使他在西方國家不作為時採取行動。」