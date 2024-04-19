我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

美國人1年丟失6800萬元硬幣 賓州公司尋寶7年撿回千萬

編譯陳韻涵／綜合18日電
賓州一廢物處理公司在廢棄物分類過程中清洗出硬幣。美國人每年丟失價值6800萬元的零錢。（圖／123RF）
賓州一廢物處理公司在廢棄物分類過程中清洗出硬幣。美國人每年丟失價值6800萬元的零錢。（圖／123RF）

美國人一年丟失總值約6800萬元的硬幣，經永續廢物處理公司Reworld清洗分類，清點後存進當地銀行。

華爾街日報17日報導，賓州莫里斯威爾(Morrisville)永續廢物處理公司Reworld廠房裡，工人將燒過的垃圾倒進機器裡，分類金屬及其他廢棄物，接著以強力水柱沖洗，便獲得一桶又一桶的25美分、10美分、5美分和1美分硬幣。

Reworld表示，美國人每年丟失價值6800萬元的零錢，而該公司「尋寶」七年來已收集至少價值1000萬元的硬幣。

對許多人而言，硬幣如垃圾；公車、自助洗衣店和停車繳費機都接受信用卡、簽帳卡和行動支付，任何形式的實體貨幣都顯得麻煩，尤其是沉甸甸的零錢。

考量通膨影響，1980年的25美分可買到當今約1元的東西。威克森林大學(Wake Forest University)經濟學教授沃普爾斯(Robert Whaples)說：「如果弄丟一張100元鈔票、20元鈔票或一本書，人們會試圖尋回，但若是掉了一分錢，便懶得找。」

沃普爾斯呼籲政府停產1美分硬幣，因其製造成本約要3美分。

鑄幣廠2023年花費7億700萬元鑄造硬幣，而加拿大、紐西蘭和澳洲已停止流通1分硬幣。

硬幣不好花，使其流動緩慢，甚至不流通；聯準會(Fed)表示，全美泰半硬幣放在家裡；還有許多硬幣被忘在大眾運輸系統，聯邦運輸安全局(TSA)每年收集數十萬元的硬幣。

Reworld財務主任羅西(Dominic Rossi)表示，硬幣也會掉在沙發夾縫或汽車裡，甚至被吸塵器吸走，接著送進垃圾場。Reworld發現垃圾裡有許多零錢後，2017年起收集金屬並分類硬幣，每年回收約55萬噸金屬，包括碳酸飲料罐、鑰匙和銀器等。

該公司利用金屬重量將垃圾分類，被篩選出的硬幣會先經過清洗再晾乾，其中不乏歐元、科威特幣和華府地鐵代幣，工作人員接著會分類硬幣的優劣；該公司表示，目前收集到的1000萬元硬幣中，約600萬元狀況良好且可繼續使用。

Reworld每年收集50萬元到100萬元的硬幣，接著轉交第三方清點並存入當地銀行。

地鐵 澳洲 華爾街

上一則

MSCI、貝萊德 被揭投資63家黑名單中企

下一則

封口費案 川普團隊寄望有「隱形陪審員」暗助

延伸閱讀

賓州公司掏寶7年撿回千萬硬幣 美國人零錢都忘在這些地方

賓州公司掏寶7年撿回千萬硬幣 美國人零錢都忘在這些地方
301調查啟動 拜登喊話提高中國鋼鋁3倍關稅

301調查啟動 拜登喊話提高中國鋼鋁3倍關稅
響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付

響應州長 賓州2保險公司鬆綁避孕藥給付
信用卡拖欠率 創2012年來最高

信用卡拖欠率 創2012年來最高

熱門新聞

愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
伊朗朝耶路撒冷發動無人機攻擊。(擷自X平台)

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

2024-04-14 10:51
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
特斯拉執行長馬斯克將特斯拉新車售價大砍20%以上，重創特斯拉二手車行情。(路透)

電動車二手價暴跌32% 更沒人願意買了

2024-04-16 05:26

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事