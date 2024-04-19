美國人1年丟失6800萬元硬幣 賓州公司尋寶7年撿回千萬

賓州一廢物處理公司在廢棄物分類過程中清洗出硬幣。美國人每年丟失價值6800萬元的零錢。（圖／123RF）

美國人一年丟失總值約6800萬元的硬幣，經永續廢物處理公司Reworld清洗分類，清點後存進當地銀行。

華爾街 日報17日報導，賓州莫里斯威爾(Morrisville)永續廢物處理公司Reworld廠房裡，工人將燒過的垃圾倒進機器裡，分類金屬及其他廢棄物，接著以強力水柱沖洗，便獲得一桶又一桶的25美分、10美分、5美分和1美分硬幣。

Reworld表示，美國人每年丟失價值6800萬元的零錢，而該公司「尋寶」七年來已收集至少價值1000萬元的硬幣。

對許多人而言，硬幣如垃圾；公車、自助洗衣店和停車繳費機都接受信用卡、簽帳卡和行動支付，任何形式的實體貨幣都顯得麻煩，尤其是沉甸甸的零錢。

考量通膨影響，1980年的25美分可買到當今約1元的東西。威克森林大學(Wake Forest University)經濟學教授沃普爾斯(Robert Whaples)說：「如果弄丟一張100元鈔票、20元鈔票或一本書，人們會試圖尋回，但若是掉了一分錢，便懶得找。」

沃普爾斯呼籲政府停產1美分硬幣，因其製造成本約要3美分。

鑄幣廠2023年花費7億700萬元鑄造硬幣，而加拿大、紐西蘭和澳洲 已停止流通1分硬幣。

硬幣不好花，使其流動緩慢，甚至不流通；聯準會(Fed)表示，全美泰半硬幣放在家裡；還有許多硬幣被忘在大眾運輸系統，聯邦運輸安全局(TSA)每年收集數十萬元的硬幣。

Reworld財務主任羅西(Dominic Rossi)表示，硬幣也會掉在沙發夾縫或汽車裡，甚至被吸塵器吸走，接著送進垃圾場。Reworld發現垃圾裡有許多零錢後，2017年起收集金屬並分類硬幣，每年回收約55萬噸金屬，包括碳酸飲料罐、鑰匙和銀器等。

該公司利用金屬重量將垃圾分類，被篩選出的硬幣會先經過清洗再晾乾，其中不乏歐元、科威特幣和華府地鐵 代幣，工作人員接著會分類硬幣的優劣；該公司表示，目前收集到的1000萬元硬幣中，約600萬元狀況良好且可繼續使用。

Reworld每年收集50萬元到100萬元的硬幣，接著轉交第三方清點並存入當地銀行。