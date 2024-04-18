TJ高中被控招生歧視亞裔 華裔女律師為母校打贏官司

華裔律師胡艾普是維州菁英公校TJ高中的校友，她為母校修改招生政策辯護，官司勝訴。(取自Linkedin)

維吉尼亞州 菁英公立學校 湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology，簡稱TJ高中)因為追求學生多元化，修改招生政策改採「種族中立」(race-neutral)標準而遭家長控告歧視亞裔 ，華裔律師校友胡艾普(April Hu，音譯)決定出面為母校辯護。

身為律師的胡艾普認為，母校新招生政策令人欽佩，值得保留。她說：「我在TJ 讀過書，親身體驗了學校所擁有的豐富資源。我覺得一個資源如此豐富的學校，卻無法讓學區系統內的其他學生順利接觸到這些資源，是一件大錯特錯的事。維州費郡(Fairfax County)公校教委在深思熟慮後進行的招生流程改革，宗旨就是在要改正我從小感受到的差異。」

胡艾普與同事、同時也是TJ高中校友的米卡．摩爾(Mica Moore)開始思考開如何幫助捍衛母校新政策。

兩人向公司合夥人、前歐巴馬政府副檢察長韋裡利 (Donald B. Verrilli)尋求幫助，並隨後取得其他律師事務所的律師加入團隊，將TJ高中的訴訟案，一路打上最高法院。

自第一起針對TJ高中的訴訟提出近三年後，TJ高中和法律團隊終於在2月取得勝利，聯邦最高法院不受理上訴，允許保留新招生程序。

這是繼2023年最高法院裁定，大學招生考量申請者族裔背景為非法後，另一個飽受全美各地多元化倡議者和招生專家密切關注的案件，因為TJ高中訴訟引發另一個問題：是否應允許學校在招生時考量社區和社會經濟等「種族中立」因素，用作替代方案。

TJ高中2月裁決對多元化倡議來說是場勝利，為公立學校校區和高等教育機構，要在不考慮種族因素的情況下實現多元化，提供了某種可遵循的準則。

但包括胡艾普在內的所有人都承認，這場抗爭還未結束；針對私立和公立部門「多元、平等、包容」(Diversity, Equity, and Inclusion，DEI )努力的法律行動浪潮，仍在全美各地發生。

「是TJ案帶我首次深入接觸這議題，因為這與我個人關係密切，」胡艾普表示，「透過深入研究此案例，以及深入研究(大學招生)案例，讓我強烈感到必須在這領域，盡我們最大的努力。」