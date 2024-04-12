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辛普森一生如戲：從明星到世紀審判無罪 最終仍成階下囚

編譯陳韻涵／綜合11日電
辛普森雖然逃過殺妻案，後來仍因涉及武裝搶劫案受審。（路透）
辛普森雖然逃過殺妻案，後來仍因涉及武裝搶劫案受審。（路透）

從明星到階下囚，職業美式足球聯盟(NFL)前球星、曾任演員的辛普森(O.J. Simpson)一生時間軸。

1960年代晚期，辛普森為強大的南加州大學(University of Southern California)美足明星後衛。

辛普森加入NFL並打了11個賽季，其中九個賽季效力「水牛城比爾隊」(Buffalo Bills)；辛普森(O.J. Simpson)的名字縮寫跟柳橙汁(orange juice)很像，因而被稱作「果汁先生」(The Juice)，後因激烈的進攻策略而被暱稱為「電力公司」(The Electric Company)。

1985年，辛普森與妮可‧布朗‧辛普森(Nicole Brown Simpson)結婚，育有賈斯汀(Justin)和希尼(Sydney)兩個兒子。

1992年，辛普森與布朗‧辛普森離異。

1994年6月，路人在布朗‧辛普森位於洛杉磯西部的家門口附近發現她的屍體；警方後來又在附近的灌木叢中，發現她的友人高德曼(Ronald Goldman)的遺體。

電視直播報導辛普森與警方慢速追逐後被捕，他的光環不再。

辛普森的律師考克蘭(Johnnie Cochran)創造一句歷久彌新的流行語：「如果不適合，就必須無罪釋放(If it doesn't fit, you must acquit.)。」

1995年，刑事法庭的陪審團裁定辛普森謀殺罪清白，但民事審判陪審團1997年認定他必須對兩位被害人的死亡負責，勒令他賠償布朗‧辛普森和戈德曼的家人3350萬元。

2008年，辛普森帶著五名男子到拉斯維加斯一間擁擠的酒店房間，與兩名體育紀念品廠商發生衝突，陪審團判定他犯下武裝搶劫等其他重罪。

辛普森61歲時鋃鐺入獄，在內華達州北部一處偏遠監獄服刑九年，期間曾負責擔任監獄健身房守衛。

監獄 加州大學 NFL

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