研究：美國人一生繳稅平均52萬元 約1/3收入 新州98.7萬最多

國人一生平均納稅52萬4625元，約占平均終生收入150萬元的三分之一。其中新澤西州居民繳稅金額於全國居冠，逾98萬元。圖為紐約市布魯克林的報稅服務中心前排了長龍。(路透)

4月15日聯邦納稅截期迫在眉睫，最新研究報告顯示，國人畢生平均納稅52萬4625元，約占平均終生收入150萬元的三分之一。同一報告並針對各州居民畢生納稅開銷做出排名，結果發現東北部數州居民畢生納稅最多；其中，新澤西州 居民畢生繳稅金額於全國居冠，達98萬7117元。

排名第二的是華盛頓特區，居民畢生納稅88萬4820元；康乃狄克州和麻州分居第三和第四，納稅額分別為85萬5307元和81萬6700元。西維吉尼亞州 納稅總額全國最低，為35萬8407元。

這項報告由自我財務(Self Financial)個人理財網站做出，收集了2024年1月和2月的稅收數據以及美國社區調查、聯邦消費者支出調查和Zillow等多個研究來源；稅收數據涵蓋所得稅、住房、汽車、服裝、食品、飲料、娛樂和個人護理等。

Domain Money首席財務規畫師凱蒂·宋 (Katy Song)表示， 「每年此時，大家似乎都會邊納稅邊自問：『留在加州 、康乃狄克州或新澤西州，有意義嗎？』」

事實上，許多人已從高稅收州遷至低稅收州；疫情期間的遠距工作熱潮，更促使數以百萬計國人大遷移。根據人口普查數據，各州之間移動人數從2019年約740萬人，增至2022年約820萬人。

新澤西州是全美畢生個人稅負最高的州。United Van Lines全國搬家公司(National Movers Study)2023年度研究也顯示，新州居民流向他州人數最多。在全國移出居民前八名的州當中，加州、伊利諾伊州、堪薩斯州、麻州和紐約州這五個高稅收州全部入列。

人們遷移的目的地大多為低稅收州，包括阿拉巴馬州、阿肯色州、新墨西哥州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、南達科他州和西維吉尼亞州。

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)金融學教授斯帕特(Chester Spatt)表示，少繳一點稅，顯然是境內移民因素之一。