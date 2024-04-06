電動車喊卡…蘋果疫後最大規模裁員 614人丟飯碗

蘋果近期解雇600多名員工，是該公司自疫情以來最大規模的裁員行動。(美聯社)

消息指出，蘋果公司(Apple)已在加州 解雇逾600名員工，是該公司停止電動車 和智慧手表新螢幕研發項目的後續行動，也是新冠疫情以來，蘋果最大規模的裁員 行動。

綜合彭博資訊和道瓊社報導，根據提交給美國加州就業發展部的文件，蘋果已在3月28日向聖塔克拉拉八個辦公地點的614名員工發出遣散通知，定5月27日生效。

依美國「勞工調整和再培訓通知法案」(WARN)規定，企業必須向州政府就每個受裁員影響的各地辦公室提交一份報告。蘋果向加州政府提交的八份報告顯示，遭裁減的員工中，至少87人在蘋果進行下一代螢幕開發的秘密設施廠址工作，其他人則在與汽車項目相關的地點。

報告指出，蘋果位於加州聖塔克拉拉主要的汽車相關辦公室，有371名員工遭解僱，另有數十名在其他附屬辦公室的員工受到影響。一些汽車部門員工已被調往其他團隊，例如AI或家用機器人部門。

蘋果自今年2月底，逐步終止電動車和智慧手表螢幕的研發計畫。這兩個項目原被視為推進技術或挺進新領域的重大舉措，但蘋果高層對電動車的發展方向和成本猶豫不決，因而對此原先斥資數十億元建造全自動駕駛車輛的計畫喊停。智慧手表螢幕則是受到來自工程、供應商和成本方面的挑戰而遭關閉。

據華爾街日報報導，蘋果終止上述計畫的原因，是為了要增加對生成式人工智慧(AI)的投資。