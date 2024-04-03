快速通關變貴 10月全面漲至120元

美國海關及邊境保護局的快速通關費用，即將調漲。(取自CBP官網)

旨在讓美國公民 及其他人入境美國時快速通關的三大方案Global Entry、Nexus以及Sentri都將自10月1起調漲費用至120元，其中讓人們在往返美國、加拿大 機場和邊境時加速通關的Nexus費用漲幅超過一倍。

負責這些快速通關計畫的美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)指出，這是15年來首次上調費用；該機構稱，為了如實反映良好管理及運作的成本，有必要上調費用。

三大計畫中，Global Entry讓人們從海外抵達美國時能夠快速通過海關和移民 查驗，有效期限為五年；申請這項計畫必須同意接受個人背景調查。

美國海關及邊境保護局最新數據顯示，近幾年來，申請該計畫的人數創下歷史新高；自2013年到2023年間，Global Entry計畫有效會員數量已從大約220萬跳增至1230萬，由於申請踴躍，有些人遞件申請之後的等待時間超過一年。

不過，由美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)負責管理及營運、旨在加快隨身行李及人身檢查的「預先安檢計畫」(TSA Pre✓)，並未受到快速通關計畫漲價影響，仍維持原價，新註冊費用依舊是78元。TSA Pre✓旅客可使用快速安檢通道。Global Entry計畫也附有PreCheck快速安檢服務。

至於Nexus和 Sentri，預計只有少數旅客受影響。其中，Nexus旨在讓旅客往返美加時於機場和邊境入境口岸通關時加快速度，申請一旦獲得准，有效期為五年，先前申請費僅50元，10月1日起將一口氣翻倍至120元。