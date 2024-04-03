我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

快速通關變貴 10月全面漲至120元

編譯周芳苑／綜合2日電
美國海關及邊境保護局的快速通關費用，即將調漲。(取自CBP官網)
美國海關及邊境保護局的快速通關費用，即將調漲。(取自CBP官網)

旨在讓美國公民及其他人入境美國時快速通關的三大方案Global Entry、Nexus以及Sentri都將自10月1起調漲費用至120元，其中讓人們在往返美國、加拿大機場和邊境時加速通關的Nexus費用漲幅超過一倍。

負責這些快速通關計畫的美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)指出，這是15年來首次上調費用；該機構稱，為了如實反映良好管理及運作的成本，有必要上調費用。

三大計畫中，Global Entry讓人們從海外抵達美國時能夠快速通過海關和移民查驗，有效期限為五年；申請這項計畫必須同意接受個人背景調查。

美國海關及邊境保護局最新數據顯示，近幾年來，申請該計畫的人數創下歷史新高；自2013年到2023年間，Global Entry計畫有效會員數量已從大約220萬跳增至1230萬，由於申請踴躍，有些人遞件申請之後的等待時間超過一年。

不過，由美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration, TSA)負責管理及營運、旨在加快隨身行李及人身檢查的「預先安檢計畫」(TSA Pre✓)，並未受到快速通關計畫漲價影響，仍維持原價，新註冊費用依舊是78元。TSA Pre✓旅客可使用快速安檢通道。Global Entry計畫也附有PreCheck快速安檢服務。

至於Nexus和 Sentri，預計只有少數旅客受影響。其中，Nexus旨在讓旅客往返美加時於機場和邊境入境口岸通關時加快速度，申請一旦獲得准，有效期為五年，先前申請費僅50元，10月1日起將一口氣翻倍至120元。

Sentri允許在南部陸路邊境口岸快速通關；之前定價採分項計費。

美國海關及邊境保護局的快速通關費用，即將調漲。(取自CBP官網)
美國海關及邊境保護局的快速通關費用，即將調漲。(取自CBP官網)

美國公民 移民 加拿大

上一則

學者：拜習通話 精算時間點

下一則

IRS「直接申報」聯邦稅 12州、1900萬人可用

延伸閱讀

欲規範國際太空競爭 白宮指示NASA建立「月球標準時間」

欲規範國際太空競爭 白宮指示NASA建立「月球標準時間」
拜習通話 白宮新聞稿再提台海 關切北京挺俄

拜習通話 白宮新聞稿再提台海 關切北京挺俄
與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫、布林肯將訪中

與習通話 拜登強調台海和平穩定…葉倫、布林肯將訪中
劍指中國低廉商品 日經曝美國、日本將就晶片補助達協議

劍指中國低廉商品 日經曝美國、日本將就晶片補助達協議

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
謝爾頓教屋主反守為攻，利用合法取得的租約逼退租霸，並要限時將家具搬走。(YouTube截圖)

租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

2024-03-26 02:24
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清