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「軍官與紳士」鐵面教官 高塞特87歲辭世

記者張聲肇／綜合報導
小路易斯高塞特在「軍官與紳士」片中飾演教官，成為首位獲得奧斯卡最佳男配角獎的非裔男星。(美聯社)
小路易斯高塞特在「軍官與紳士」片中飾演教官，成為首位獲得奧斯卡最佳男配角獎的非裔男星。(美聯社)

在「軍官與紳士」(An Officer and a Gentleman)電影中飾演軍中教官而獲奧斯卡金像獎最佳男配角獎，成為第一位獲得這個獎項肯定的非裔男星的小路易斯高塞特(Louis Gossett Jr.)於29日辭世，享壽87。

首位獲得奧斯卡最佳男配角獎的非裔男星小路易斯高塞特於29日辭世。(路透)
首位獲得奧斯卡最佳男配角獎的非裔男星小路易斯高塞特於29日辭世。(路透)

高塞特的子女透過發行公司發布消息說，「我們敬愛的父親今天早上離世，感謝大家表示哀悼，居喪期間，請大家尊重我們全家人的隱私。」

高塞特在「軍官與紳士」片中飾演教官，對李察吉爾(Richard Gere)主演的男主角嚴加訓練，表現突出，獲得1983年最佳男配角獎，成為第一位獲該獎的非裔美國人；他同時也因在迷你電視影集「根」(Roots)中的演出，獲得艾美獎

李察吉爾：他外表堅毅、內心如金

李察吉爾懷念這位老夥伴說，高塞特「心腸極好，工作認真，事先做足研究，把教官的角色扮演得非常好，真的成為24小時的士官長，從他的演出即可看出，每一場景都十分投入。他是外表堅毅、內心如金的人。」

之前，高塞特在1977年的電視迷你影集「根」裡面，飾演主人翁Kunta Kinte被賣到美國後的保護人Fiddler，獲得艾美獎。

高塞特身高六呎四吋，高大的身材是他扮演威權角色的最大本錢，不論在「英雄本詐」(Diggstown)中飾演拳擊手，在「深深深」(The Deep)中飾演流氓，或在科幻片「宿敵」(Enemy Mine)中飾演外星人駕駛員，都贏得好評。他也主演了好幾部「鐵鷹」(Iron Eagle)系列電影。

高塞特出生於紐約布魯克林區，受高中英文老師的啟發，對演戲產生興趣，一面打籃球，一面學演戲，進入紐約大學後，讀戲劇系。畢業後，先演舞台劇，與薛尼鮑迪(Sidney Poitier，第一位黑人奧斯卡影帝)同在A Raisin in the Sun電影中演出後，被好萊塢看上，邁入演藝生涯。埃及總統沙達特和棒球傳奇佩吉(Satchel Paige)是他飾演過的主要歷史人物。

1990年代，他成立Eracism基金會，從自己在好萊塢受過歧視對待的經驗，致力消除種族主義。

艾美獎 奧斯卡 非裔

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