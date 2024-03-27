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想吃1.5元熱狗套餐…Costco美食廣場4/8起會員才准進

編譯周芳苑／綜合26日電
好市多(Costco)將自4月8日起，要求付費持卡會員才能入美食廣場內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐。圖為佛州一家好市多商場。(美聯社)
好市多(Costco)將自4月8日起，要求付費持卡會員才能入美食廣場內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐。圖為佛州一家好市多商場。(美聯社)

全美量販連鎖批發商好市多(Costco)決定大幅整肅美食廣場，自4月8日起，只有付費持卡會員才能入內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐，藉此限制未持卡卻享用會員福利的人貪小便宜。

社群媒體Reddit最近張貼了好市多掛出的標示，可看出這家折扣俱樂部業者打算控管入內點餐的人。好市多2020年便提出限制，只有會員能進入美食廣場，如今新張貼詳細告示表明更嚴格的執行策略。

佛羅里達州奧蘭多一家好市多商店掛出標示，寫著：「2024年4月8日起，在美食廣場購買商品需要持有效好市多會員卡。您今天就可申請加入，請到會員櫃檯了解詳細資訊。」

這是好市多為確實執行會員資格要求的最新努力，迫使入店購物的人務必付費以享受特殊待遇；好市多今年1月開始採用新技術，要求會員在部分商店入口處掃描會員卡，以遏止共享會員卡的人與非會員闖入。

據推測，好市多採取更嚴苛策略目的是吸引更多人付費加入會員、進而提高其利潤。 該公司2023年會員費收入達46億美元，占總利潤的比例高達73%。

針對即將登場的新規範，好市多未出面回應置評。

好市多會員概分為二，基本會員(basic membership)年費60元，較高階的行政會員(executive membership)年費120元，可享受2%現金返還等福利。

好市多去年夏天曾表示嚴格要求持卡消費的必要性，聲稱非會員享有與會員相同的福利和價格是不對的；該公司從那時起在自助收銀台要求會員提供附照片的身分證件和會員卡。

好市多(Costco)將自4月8日起，要求付費持卡會員才能入美食廣場內點餐，享用...
好市多(Costco)將自4月8日起，要求付費持卡會員才能入美食廣場內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐。圖為顧客在加州一家好市多商場取飲料。(美聯社)

好市多 福利 利潤

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