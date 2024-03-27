想吃1.5元熱狗套餐…Costco美食廣場4/8起會員才准進

好市多(Costco)將自4月8日起，要求付費持卡會員才能入美食廣場內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐。圖為佛州一家好市多商場。(美聯社)

全美量販連鎖批發商好市多 (Costco)決定大幅整肅美食廣場，自4月8日起，只有付費持卡會員才能入內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐，藉此限制未持卡卻享用會員福利 的人貪小便宜。

社群媒體Reddit最近張貼了好市多掛出的標示，可看出這家折扣俱樂部業者打算控管入內點餐的人。好市多2020年便提出限制，只有會員能進入美食廣場，如今新張貼詳細告示表明更嚴格的執行策略。

佛羅里達州奧蘭多一家好市多商店掛出標示，寫著：「2024年4月8日起，在美食廣場購買商品需要持有效好市多會員卡。您今天就可申請加入，請到會員櫃檯了解詳細資訊。」

這是好市多為確實執行會員資格要求的最新努力，迫使入店購物的人務必付費以享受特殊待遇；好市多今年1月開始採用新技術，要求會員在部分商店入口處掃描會員卡，以遏止共享會員卡的人與非會員闖入。

據推測，好市多採取更嚴苛策略目的是吸引更多人付費加入會員、進而提高其利潤 。 該公司2023年會員費收入達46億美元，占總利潤的比例高達73%。

針對即將登場的新規範，好市多未出面回應置評。

好市多會員概分為二，基本會員(basic membership)年費60元，較高階的行政會員(executive membership)年費120元，可享受2%現金返還等福利。