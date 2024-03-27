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德州、堪薩斯牛奶驗出禽流感 但供應無虞

編譯俞仲慈／綜合26日電
農業部說，德州與堪薩斯州乳牛受A型H5N1病毒株感染，牛奶驗出禽流感陽性反應，但商業牛奶沒有安全疑慮，消費者不用擔心。(美聯社)
農業部說，德州與堪薩斯州乳牛受A型H5N1病毒株感染，牛奶驗出禽流感陽性反應，但商業牛奶沒有安全疑慮，消費者不用擔心。(美聯社)

農業部(U.S. Department of Agriculture)證實，德州與堪薩斯州乳牛受到A型H5N1病毒株感染，食慾下滑、乳汁分泌減少，牛奶驗出禽流感陽性反應，但強調商業牛奶沒有安全疑慮，消費者不用擔心。

農業部25日發表聲明表示：「現階段，民眾不需擔心商業牛奶供應的安全性，也無須擔心對消費者健康帶來危險。」強調透過巴氏殺菌法(Pasteurization)即足以殺死病毒和細菌，規定跨州銷售的牛奶必須經過殺菌消毒過程；乳品加工廠須保證牛奶來自健康乳牛，但病牛分泌的乳汁則需要銷毀。

根據美聯社報導，早在一周前，明尼蘇達州即證實有山羊感染禽流感，據信是國內首樁牲畜禽流感個案。

另外三周前，德州出現「神祕的乳牛疾病」(mystery dairy cow disease)，乳牛昏昏欲睡、食慾欠佳，乳汁分泌量急遽減少，德州農業廳(Texas Department of Agriculture)專員西德米勒(Sid Miller)坦承：「我們以前從未見過這樣的事情，有點像是乳牛罹患感冒。」

德州有關單位針對乳牛進行禽流感病毒篩檢，研判是被野鳥感染，感染率約占10%而且通常只需七至十天時間，就會自行痊癒；相較之下，自2022年以來，國內爆發禽流感疫情累計已撲殺約8000萬隻家禽。

由於堪薩斯州兩處乳牛牧場和德州一處乳牛牧場的病牛分泌的乳汁，驗出禽流感病毒，還有德州另一家乳品加工廠也發現病毒存在，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、聯邦疾病防治中心(CDC)不敢輕忽大意，以乳品加工為主的愛阿華州也全面加強防護措施。

有鑑於先前已有48種不同哺乳動物感染禽流感，戴維斯加州大學(University of California-Davis)食安研究所Western Institute for Food Safety and Security生物安全專者佩恩(Michael Payne)警告：「禽流感傳染給反芻動物可能只是時間問題。」

流感 德州 牛奶

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