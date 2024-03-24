艙門掉落航班 FBI發函：乘客可能是「刑事案」受害人

今年元月阿拉斯加航空一架班機的內嵌式艙門在空中脫落，FBI介入調查後認為，這可能是一宗犯罪案件。(路透)

今年1月，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架波音737 Max 9型客機在飛行途中發生內嵌式艙門半空脫落事件；聯邦調查局(FBI )已發函通知這班飛機的乘客，說經他們可能是「刑事罪案」的受害人。

該班機元月5日在俄勒岡州上空因門板突然鬆脫飛走，機艙開了一大洞，艙壓急降，氧氣罩紛紛落下，駕駛員緊急改在波特蘭降落，所幸171名乘客和6名機組員無人重傷。

FBI西雅圖站調查員在乘客本周收到的信函中說，本案還在調查，「您可能是刑事案的受害人」。調查人員說，那架飛機在華盛頓州 任頓(Renton)的波音工廠維修過後，該拴住那片門板的四枚螺絲釘好像不見了。

政府官員說，司法部 已對此展開刑事調查，波音公司是否違反2021年與政府和解的協議。波音據稱誤導聯邦航空管理局核發737 Max準飛許可人員，為了避免遭到起訴，和政府達成和解。

政府調查737 Max的安全問題，則是因為該型飛機連續兩架於2018年和2019年墜毀，造成346人死亡。

虛驚一場的阿拉斯加航空班機乘客，有些已對波音公司提出訴訟，代表原告的律師林奎斯特(Mark Lindquist)對美聯社出示聯邦調查局發給他客戶的信函。該函提供電郵地址、電話號碼、案件編號及個人身分編號，鼓勵收件人表達心中的疑問及關切事項。

信函說，「刑事調查可能很費時，基於幾個理由，此時我們還不能告訴您調查的進展。聯邦刑事案件的受害者可獲某些服務。」

美聯社報導指出，該函未指明調查對象就是波音公司。波音對此不予置評，阿拉斯加航空公司則說，「本公司完全配合調查，也不相信本公司是本刑事案的調查對象。」

全國交通安全委員會(NTSB)、航管局及司法部各自在調查波音飛機公司的設計、製造、維修及飛安紀錄。