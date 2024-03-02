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疑嫉妒暗戀對象有未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生認罪

特派員黃惠玲／綜合報導
潘勤軒2月29日承認殺害素未謀面的蔣凱文。(警方提供)
潘勤軒2月29日承認殺害素未謀面的蔣凱文。(警方提供)

2021年年初疑因暗戀對象訂婚，而心生妒忌殺害其頂尖名校華生未婚夫案，因嫌犯為中國留學生且逃亡長達三個月，一度引發華人圈震撼。涉案落網的麻省理工學院中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，32歲)兩年多來一直堅持自己的清白，直到2月29日他終於在法庭上，承認殺害了耶魯大學華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，音譯)。

根據紐黑文(New Haven)州檢察官多爾(John P. Doyle Jr.)的聲明，潘勤軒面臨一項謀殺罪指控，作為認罪協議的一部分，他可能面臨35年監禁，法官預定在4月25日判刑。

檢察官辦公室沒有提及潘勤軒攻擊蔣凱文的可能動機，但在2021年2月檢察官向州法院提交的一份長達96頁的逮捕令中，一名紐黑文警探對潘勤軒的行為描述如下：

2019年，潘勤軒是麻省理工學院的博士生，在攻讀電機工程與電腦科學系時，潘結識了麻省理工學院的大學部學生佩里(Zion Perry)，並成為朋友，兩人一直透過臉書(Facebook)保持聯繫，佩里於2021年1月30日在臉書上，發布了一條跟26歲的耶魯大學環境科學研究生蔣凱文慶祝訂婚的消息。

一周後，即2021年2月6日，潘勤軒偷了一輛深藍色休旅車(SUV)，根據波士頓郊區曼斯菲爾德(Mansfield)警察局提起的刑事訴訟，該車來自麻州的一家汽車經銷商，潘勤軒將車開到耶魯大學校園附近，也就是佩里居住的紐黑文社區，佩里當時是耶魯的生物化學和生物物理學博士生。

案發當天佩里跟蔣凱文大部分時間都在一起，他們先去冰釣，接著在佩里的公寓做飯，晚上8時過後，蔣凱文開著豐田Prius車離開佩里家。根據逮捕令，蔣凱文才開了幾個街區，潘勤軒就用偷來的車去撞蔣凱文的車，等蔣凱文下車，潘隨即向蔣開了八槍，其中多槍射中蔣凱文的臉部。

蔣凱文遭槍殺時年僅26歲。(本報檔案照片)
蔣凱文遭槍殺時年僅26歲。(本報檔案照片)

案發地點附近的監視器拍下了到了事故發生過程，也有民眾目睹經過，許多人看到槍手回到休旅車後駕車離開。

槍擊事件發生後約30分鐘，附近小鎮北黑文(North Haven)的警方接到當地一家廢品場打來的電話，稱有輛SUV卡在鐵軌上，警方趕到後，潘勤軒坐在該部深藍色SUV的駕駛座，還戴著一頂印有「MetroPCS」標誌的灰色針織帽。

潘勤軒告訴警察，他在尋找返回麻州的高速公路時迷路了，北黑文市警察局後來表示，警方當時並不知道該車被盜。

儘管警方發現該車的車牌已遺失或被竊，但警察後來沒有拘留潘勤軒，反而安排了一輛拖車，將SUV拖離鐵軌，還把他帶到附近的汽車旅館。

90分鐘後，紐黑文警察局對一輛深色SUV發出警告，在警告中，一名調度員錯誤描述該車可能由兩人駕駛，其中可能包括一名非裔。 根據逮捕令，槍擊事件的目擊者中沒有人報告有第二名攻擊者，也沒有人將槍手描述為非裔。

法院文件稱，案件發生的隔天早上，潘留宿汽車旅館隔壁的一家Arby's餐廳工作人員打電話報警稱，在餐廳的垃圾箱附近發現裝有半自動手槍、七個彈匣和幾箱彈藥等物品的袋子，處理潘勤軒被困在鐵軌的同一名警察來到現場，看到袋子內還裝有一頂印著「MetroPCS」標誌的灰色針織帽後，警方在2021年2月26日對潘勤軒發出逮捕令。

警方隨後展開多州追捕。 最終追蹤到阿拉巴馬州，潘勤軒以化名租了一間公寓。 多爾29日表示，經過三個月的搜查，潘在阿拉巴馬州落網，並引渡到康乃狄克州。

根據「紐黑文獨立報」(The New Haven Independent)報導，在潘勤軒長時間逃亡期間，紐黑文地區一些居民指責警方搞砸了此案。 一些居民表示，潘被發現被困在鐵軌上時，警方沒有做好工作。紐市警局對此回應稱，參與調查的警官正確地完成了他們的工作。

潘勤軒 蔣凱文 耶魯大學

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