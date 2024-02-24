有色族裔擁屋率 亞裔63.3%、西語裔51.1% 均創新高

統計指出，少數族裔的擁屋率，以亞裔最高，已超過六成。(美聯社)

「全國房地產 商協會」(NRA)最新報告指出，雖然過去幾年房貸利率飆高，但國內有色族裔擁屋率上升，亞裔 來到63.3%，西語裔來到51.1%，均達到歷史新高；非裔 雖有上升，達到44.1%，但仍比其他族裔來得低。

國會山莊報(The Hill)報導，新公布的報告指出，相較2012年，2022年西語裔擁屋率增加5.4個百分點，亞裔增6.1個百分點，而白人擁有率自2017年上升到約70%以來並無變動。

統計指出，少數族裔的擁屋率，以亞裔最高，非裔則有44.1%。(美聯社)

全國房地產商協會助理首席經濟學者兼副總裁勞茲(Jessica Lautz)表示，少數族裔擁屋率今年上升，雖說該稱頌此一上升，但通往有屋一族之路，對少數族裔買家依然很艱辛。

美國有色族裔相形白人鄰居，要買屋仍面臨可觀障礙。那些障礙當中，有些是有色族裔社區與白人社區之間，可購房屋庫存受限、住居購買力有差別。

全國房地產商協會指出，例如在科羅拉多州，非裔要花收入的三成以上在住居，相形白人屋主只花大約24%。

全國房地產商協會新聞稿指出，在夏威夷州及愛阿華州，白人屋主與非裔屋主受苦於成本的人數，存在30個百分點的差異。