3大業者手機皆斷訊 數萬用戶受影響 聯邦調查

AT&T等多家服務供應商22日早上突斷訊。(美聯社)

美國22日發生大規模手機斷訊事件，影響數萬用戶打電話和傳送簡訊，電信業巨擘AT&T 當天下午表示，旗下電信網路已全部恢復；至少兩個聯邦主管機構已展開調查。

實時監測網路服務的DownDetector數據顯示，包括AT&T、Cricket Wireless、Verizon、T-Mobile和其他服務供應商的全美許多手機用戶，22日一早都遭遇了手機服務中斷問題。

美聯社報導，其中AT&T在休士頓 、亞特蘭大、芝加哥 等地，就有超過6萬4000個用戶提出服務中斷的報告。斷網從美東時間凌晨3時30分左右開始，該營運商擁有2億4000萬用戶，為美國最大的手機服務公司。

美聯社報導，監督網路服務的網站DownDetector指出，Cricket Wireless收到超過1萬3000份的用戶服務中斷報告，Verizon有4000多份報告，T-Mobile有1900多份，Boost Mobile則有700份；路透則報導，AT&T的5G網路覆蓋全美2億9000萬人，但許多用戶服務中斷超過九小時。

手機服務公司並未公布網路中斷原因；DownDetector.com網站指出，洛杉磯、達拉斯、聖地牙哥、休士頓、聖安東尼奧、檀香山、芝加哥、舊金山和亞特蘭大收到的報告最多。

聯邦通訊委員會(FCC)表示，FCC的公共安全與國土安全局(Public Safety and Homeland Security Bureau)正在調查這起事件。美國網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)也說，正在跟AT&T合作瞭解事發原因。

舊金山緊急管理部門22日發出聲明表示，該市911中心仍在運營，但許多AT&T用戶無法撥打緊急電話，應急部門建議人們如有需要可用家中電話撥打，或找使用其他手機服務公司的家人、朋友協助撥打 911。

Verizon等多家服務供應商22日早上突斷訊。(美聯社)

該部門表示，已經意識到AT&T用戶遭遇撥打和接聽電話(包括撥打911)的問題，「我們正在積極參與並監控此事。」

這次服務中斷受到影響的城市，包括費城、芝加哥、紐約布魯克林(Brooklyn)、休士頓、紐約市、達拉斯、洛杉磯、斯波坎(Spokane)、聖拉蒙(San Ramon)。

科技資訊網站TechRadar總編輯尤蘭諾夫(Lance Ulanoff)說，彼此互為競爭對手的美國三大通訊業者同時發生斷訊頗不尋常。