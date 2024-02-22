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喝紅酒有益心臟？ 可能被推翻

編譯黃祖綺／綜合21日電
「晚餐喝一兩杯紅酒有助心臟健康」的說法，遭專家們駁斥。（歐新社）
「晚餐喝一兩杯紅酒有助心臟健康」的說法，遭專家們駁斥。（歐新社）

「晚餐時喝一兩杯紅酒對心臟健康有益」的說法可能將被推翻。紅酒改善心臟健康的說法，最早可以追溯到80年代，研究者發現一個特殊的事實，常吃油膩高脂肪食物和喝紅酒的法國人罹患心臟病的機率與其他國家相比，相對較低。但現在專家們駁斥這種推論，認為這種觀察性的研究不夠全面，必須了解其他可能影響的因素。

克利夫蘭診所的心臟病專家萊斯利·趙(Leslie Cho)日前表示，紅酒實際上對心臟健康沒有好處，並沒有充分的證據表明葡萄酒比其他類型的酒精危害更小。她表示，最近進行的人體和動物實驗發現，紅酒實際上會增加癌症和心臟病等疾病的風險。

將紅酒納入有益心臟健康的地中海飲食中受到了公眾的廣泛歡迎，醫學和科學界都支持紅酒的好處。紅酒含有多酚，被認為有助於保護心臟血管內壁，但相關研究僅在老鼠身上實驗過。

在分析有喝紅酒的人時，太多因素會影響結果。例如，喝紅酒的人通常會保持更健康的飲食和生活方式，會有助於他們整體健康，但這並不表示紅酒本身對健康有益，而是與喝紅酒的人所擁有的生活方式有關。

此外，研究人員也發現，適量飲酒比不飲酒者更健康，可能是因為部分不飲酒者曾經也是飲酒者，但因為健康問題而不再飲酒。

世界衛生組織提醒，任何程度的飲酒對健康都是不安全的。世衛組織歐洲區域辦事處酒精和非法藥物區域顧問卡琳娜博爾赫斯博士(Carina Ferreira-Borges)說，沒有所謂的「安全飲酒水平」，無論您喝多少酒，對健康都有風險，喝得愈多危害就愈大，喝得愈少則愈安全。

2023年發表在「高血壓」雜誌上的一項研究發現，隨著人們飲酒量的增加，血壓會升高，增加心臟病的風險。「內科醫學年鑑」雜誌2021年的報告也指出，僅喝一杯也會增加心律不整的風險。

心臟病 世衛 癌症

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