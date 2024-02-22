喝紅酒有益心臟？ 可能被推翻

「晚餐喝一兩杯紅酒有助心臟健康」的說法，遭專家們駁斥。（歐新社）

「晚餐時喝一兩杯紅酒對心臟健康有益」的說法可能將被推翻。紅酒改善心臟健康的說法，最早可以追溯到80年代，研究者發現一個特殊的事實，常吃油膩高脂肪食物和喝紅酒的法國人罹患心臟病 的機率與其他國家相比，相對較低。但現在專家們駁斥這種推論，認為這種觀察性的研究不夠全面，必須了解其他可能影響的因素。

克利夫蘭診所的心臟病專家萊斯利·趙(Leslie Cho)日前表示，紅酒實際上對心臟健康沒有好處，並沒有充分的證據表明葡萄酒比其他類型的酒精危害更小。她表示，最近進行的人體和動物實驗發現，紅酒實際上會增加癌症 和心臟病等疾病的風險。

將紅酒納入有益心臟健康的地中海飲食中受到了公眾的廣泛歡迎，醫學和科學界都支持紅酒的好處。紅酒含有多酚，被認為有助於保護心臟血管內壁，但相關研究僅在老鼠身上實驗過。

在分析有喝紅酒的人時，太多因素會影響結果。例如，喝紅酒的人通常會保持更健康的飲食和生活方式，會有助於他們整體健康，但這並不表示紅酒本身對健康有益，而是與喝紅酒的人所擁有的生活方式有關。

此外，研究人員也發現，適量飲酒比不飲酒者更健康，可能是因為部分不飲酒者曾經也是飲酒者，但因為健康問題而不再飲酒。

世界衛生組織提醒，任何程度的飲酒對健康都是不安全的。世衛 組織歐洲區域辦事處酒精和非法藥物區域顧問卡琳娜博爾赫斯博士(Carina Ferreira-Borges)說，沒有所謂的「安全飲酒水平」，無論您喝多少酒，對健康都有風險，喝得愈多危害就愈大，喝得愈少則愈安全。

2023年發表在「高血壓」雜誌上的一項研究發現，隨著人們飲酒量的增加，血壓會升高，增加心臟病的風險。「內科醫學年鑑」雜誌2021年的報告也指出，僅喝一杯也會增加心律不整的風險。