超級月亮、流星雨、極光…今年夜空精彩

芬蘭北部的Akaslompolo鎮附近是每年2月到3月觀賞北極光的最佳時段。圖為本月12日的芬蘭滑雪勝地拉普蘭的極光。(美聯社)

2024年天空很熱鬧，從滿月和流星雨照亮天空，到太陽活動增加帶來的繽紛極光秀，而且許多夜晚還有機會看到不同的行星，或找到繞著地球運行的國際太空 站。

再加上自2017年「美國大日蝕」以來，日食追逐者就引頸期盼，即將在4月橫掃美國日蝕，都將給不少天文愛好者帶來許多驚喜。

●日食和月食

其中最受期待的，就是將在4月8日登場的日全蝕，預計墨西哥 、美國和加拿大都可觀賞到這場天文奇觀；位在月球完全覆蓋太陽的地方，將能見到日全蝕；日全蝕路徑之外的地方，民眾則可見到部分被月亮遮蓋住的日偏食。

下一次美國本土要見到日全蝕，得等到2044年8月；年度日蝕則將發生於10月2日，南美洲部分地區將可見到日環食，這是因為月球位於軌道上離地球最遠的位置，無法完全遮蔽太陽，進而留下一圈「火環」。

在月蝕方面，3月24日至25日期間，歐洲、北亞和東亞、澳洲 、非洲、北美和南美的許多人都可以看到，月球穿過地球的外部陰影或半影時所發生的半影月食；9月17日至18日，歐洲以及亞洲、非洲、北美洲和南美洲的大部分地區將出現月偏食。

●流星雨

根據EarthSky，天文愛好者可望在4月迎接一場流星雨。

●超級月亮

除了每個月的滿月，9月和10月的月亮將會來到最靠近地球的位置，讓月亮在夜空中顯得更大、更亮，出現所謂的「超級月亮」現象。

●極光

太陽活動預計將在2024年中後期達到11年活動周期的顛峰；其釋放出的強烈太陽耀斑和日冕物質拋射，或從太陽外層大氣中噴發的稱為等離子體和磁場的大片電離氣體雲。

太陽活動雖然會對我們的電網、定位系統、飛航和衛星帶來影響，但當這些日冕物質拋射產生的帶電粒子到達地球磁場，會與大氣中氣體作用，在南北極地帶來繽紛的極光。