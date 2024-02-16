趙小蘭胞妹趙安吉死因 傳在私人農場駕車溺亡

31--福茂集團董事長兼執行長趙安吉日前車禍離世，德州地方媒體報導傳係駕車駛入私人領地一處水域後溺水而亡。(本報檔案照)

前運輸部、勞工部 部長趙小蘭 的妹妹、福茂集團董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)12日遭遇車禍死亡，但對於車禍經過及相關情形，遲遲未見相關單位或趙家出面解說，導致坊間謠言四起。根據德州 奧斯汀(Austin)一家媒體最新報導，趙安吉的死因雖仍未確定，但據信她是開車駛入私人領地一處水域後溺水而亡。

一名執法部門的消息人士告訴「奧斯汀美國州民報」(Austin American-Statesman)，調查該事件的警方目前未懷疑趙安吉死亡事件是謀殺案。不過，調查人員稱，她的死因雖尚未確定，但她可能是在汽車駛入莊園內一處水域後溺水身亡。

「奧斯汀美國州民報」報導，布蘭科郡(Blanco County)一名調查員說，該郡警長辦公室正在調查這起死亡事件，但尚未公開德州法律規定可以公布的任何信息，包括趙安吉的死亡地點、時間。

德州私募股權公司Conservation Equity Management創始人貝斯(Kyle Bass)則在X平台發文表示，趙安吉是在布蘭科郡的一個私人農場內，誤將特斯拉汽車倒入農場池塘而溺水身亡。

儘管趙安吉的姊姊是趙小蘭，姊夫是參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，但住在奧斯汀的趙安吉並沒有參與政治活動。

趙安吉的丈夫為投資家Jim Breyer，身家高達29億元，Breyer為其第二任丈夫，她之前曾嫁給億萬富翁、銀行家Bruce Wasserstein，但Wasserstein在跟趙安吉結婚幾個月後於2009年去世。

在趙安吉死訊傳出後，趙家除了發出訃告外，對車禍情況保持緘默。各種趙安吉死亡經過及動機的說法，也開始在網上發酵傳出，包括她是被酒駕司機開的卡車撞死，還有人稱她的死與政治謀殺有關。

對於上述媒體報導，福茂集團及趙氏家族均未予回應。