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癌症強效藥帶來嚴重副作用 真有必要嗎？FDA促藥廠研發低劑量

編譯陳韻涵／綜合12日電
伊州的費爾德曼服用強效治癌藥，與病魔共存15年，但得忍受副作用帶來的痛苦。(美聯社)
伊州的費爾德曼服用強效治癌藥，與病魔共存15年，但得忍受副作用帶來的痛苦。(美聯社)

癌症病患而言，強效藥的嚴重副作用長期被視為延壽代價，而今病人和醫生則質疑，這些痛苦是否有其必要。

美國之音(VOA)報導，一場徹底改變抗癌新藥測試的運動正在進行，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)呼籲藥廠花時間尋找最低的有效劑量。

精進醫療技術可望延續數百萬名癌症病患的性命數年，例如伊利諾州54歲吉兒‧費爾德曼(Jill Feldman)在強效藥的幫助之下，已與肺癌病魔共存15年，而她的父母當年被診斷出罹患肺癌幾個月後便雙雙離世。

但費爾德曼的癌症療程伴隨關節劇痛、疲勞和潰瘍口瘡，讓進食吞嚥變得痛苦；費爾德曼形容她的口腔內，彷彿隨時都像喝太燙的食物一般灼熱難耐。

費爾德曼提出要求後，請醫師減少藥物劑量，並試驗藥物有效的最低劑量。她說：「沒有人必須忍受可避免的有害副作用。」

不同於其他疾病，癌症藥物發展聚焦尋找「最大耐受劑量」(maximum tolerated dose)。

為加速化療藥物測試，研究人員在早期研究中增添劑量，確定病患的最大耐受劑量，這種概念也適用化療，但標靶藥物就不一定。

加拿大多倫多瑪嘉烈公主癌症中心(Princess Margaret Cancer Center)醫學腫瘤專家蕭麗蓮(Lillian Siu，音譯)說：「妳可能只需要低劑量就能阻止癌症細胞。」

FDA這項「Optimus計畫」(Project Optimus)鼓勵藥廠讓更多病患接受低劑量測試，以取得更佳的低劑量數據。

FDA發言人恰納帕‧坦蒂班恰恰(Chanapa Tantibanchachai)表示，「Optimus計畫」主要是因應「愈來愈多病患和倡導者呼籲提高抗癌藥物的耐受性。」

許多抗癌新藥都是根據舊策略開發，當患者因副作用而減量或停藥便會出問題。

其他藥物獲得批准後，部分建議用量已降低；一項研究顯示，28種標靶治療藥物的後期試驗中，近半數患者都只需要較低的劑量。

癌症 FDA 食品暨藥物管理局

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