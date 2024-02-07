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美中經濟組會談 美聚焦「補貼政策」中關切「加徵關稅」

記者陳宥菘、編譯中心／綜合報導
財政部副部長沈博(左)與中國國務院副總理何立峰在會議前握手。(美聯社)
財政部副部長沈博(左)與中國國務院副總理何立峰在會議前握手。(美聯社)

財政部負責國際事務副部長沈博(Jay Shambaugh)6日率團在北京與中國財政部官員舉行會談，美方聚焦中方使用補貼等「非市場經濟」作為，中方關切美方加徵關稅投資限制，雙方同意保持溝通。外電報導，雙方除了交涉經濟議題，也為財政部長葉倫計畫中的訪中之行鋪路。這是美中經濟工作組去年9月成立以來的第三次會議，也是首度在北京舉行。

彭博引述財政部官員指出，美方就中國貿易策略例如使用補貼等「非市場經濟」做法，以及中方工業產能過剩可能導致低價對外傾銷、干擾國際市場等問題展開「坦率對話」。CNN報導，具體而言，受影響產業包括電動車，這是拜登政府試圖透過國家稅收補貼，促進發展的領域。

美方官員並透露，經濟工作組將討論美國和中國的經濟前景、雙方為國家安全採取的投資審查制度，以及在氣候變遷和減免貧窮國家債務攜手合作的機會。

美方強調會談包括中方補貼政策，正值拜登政府繼續評估前總統川普對數千億美元中國進口商品所加徵的關稅。

新華社報導，中國副總理、中美經貿中方負責人何立峰會見沈博一行。他指出，雙方應共同落實兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作小組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係。

中國財政部發布，財政部長藍佛安出席會議。會議由中國財政部副部長廖岷和美方財政部副部長沈博共同主持。中美就宏觀經濟情勢及政策、20國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等進行「深入、坦誠、務實、建設性」交流。中方就美「加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業」等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

除就經濟議題展開對話，美國之音指出，葉倫早前表示將在今年上半年再次訪問中國，預計此次會議也是為葉倫訪中做準備。

美中經濟工作組近日首度在北京舉行會談，為財政部長葉倫(左)訪問中國鋪路。圖為葉倫...
美中經濟工作組近日首度在北京舉行會談，為財政部長葉倫(左)訪問中國鋪路。圖為葉倫去年7月訪問北京時，與中國副總理何立峰(右)會面。(美聯社)

財政部 投資 關稅

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