海理上節目嘲弄假川普、開自己「南北戰爭原因」玩笑
正在角逐共和黨總統初選的前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)參加老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)，拿自己稍早「南北戰爭原因」失言事件自嘲，在短劇橋段中則猛批前總統川普拒絕與她同台辯論，並對川普精神健康提出質疑。
海理4日凌晨在X平台發文寫道：「參加『周六夜現場』非常開心！我知道川普已經就寢了，期待早晨將看到一連串瘋狂的貼文。」
短劇內容是一場虛構有線電視新聞網(CNN)里民大會(town hall)，故事地點為南卡羅來納州哥倫比亞(Columbia)，因為南卡初選即將於2月24日登場。「周六夜現場」演出班底凱南湯普森(Kenan Thompson)、普恩凱強生(Punkie Johnson)分別扮演里民大會主持人查爾斯巴克利(Charles Barkley)、金恩(Gayle King)，男星詹姆斯強生(James Austin Johnson)則飾演川普。
海理在短劇中飾演身為南卡選民的觀眾，在里民大會裡對川普提問道：「我的問題是，您為什麼不跟海理辯論呢？」
詹姆斯強生飾演的川普角色則回答：「我的天啊，就是她，那個在1月6日事件時負責維安事務的女人。那個裴洛西(Nancy Pelosi)。」川普上個月在新罕布夏州選舉活動發言時，把海理與前任民主黨籍前眾院議長裴洛西搞混。
南卡羅來納州是共和黨初選第三站，民調領先的川普主要對手只剩海理。
上個月在新罕布夏州初選期間，海理被問到南北戰爭原因時，由於沒有提到奴隸問題而引發輿論批判，海理數小時之後則發言更正。
在短劇中，有觀眾提問海理是否認同南北戰爭的發生與奴隸有關。她回答：「是的，我應該第一次就講清楚。」緊接著她便介紹節目經典開場白：「紐約現場播出，這是周六夜現場。」
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