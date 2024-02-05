海理上節目嘲弄假川普、開自己「南北戰爭原因」玩笑

海理參加「周六夜現場」，在短劇中嘲弄由男星詹姆斯強生飾演的「川普」。（圖截自「周六夜現場」YouTube）

正在角逐共和黨總統初選的前南卡羅來納州 州長海理(Nikki Haley)參加老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)，拿自己稍早「南北戰爭原因」失言事件自嘲，在短劇橋段中則猛批前總統川普 拒絕與她同台辯論，並對川普精神健康提出質疑。

海理4日凌晨在X平台發文寫道：「參加『周六夜現場』非常開心！我知道川普已經就寢了，期待早晨將看到一連串瘋狂的貼文。」

短劇內容是一場虛構有線電視新聞網(CNN)里民大會(town hall)，故事地點為南卡羅來納州哥倫比亞(Columbia)，因為南卡初選即將於2月24日登場。「周六夜現場」演出班底凱南湯普森(Kenan Thompson)、普恩凱強生(Punkie Johnson)分別扮演里民大會主持人查爾斯巴克利(Charles Barkley)、金恩(Gayle King)，男星詹姆斯強生(James Austin Johnson)則飾演川普。

海理在短劇中飾演身為南卡選民的觀眾，在里民大會裡對川普提問道：「我的問題是，您為什麼不跟海理辯論呢？」

詹姆斯強生飾演的川普角色則回答：「我的天啊，就是她，那個在1月6日事件時負責維安事務的女人。那個裴洛西(Nancy Pelosi)。」川普上個月在新罕布夏州 選舉活動發言時，把海理與前任民主黨籍前眾院議長裴洛西搞混。

南卡羅來納州是共和黨初選第三站，民調領先的川普主要對手只剩海理。

上個月在新罕布夏州初選期間，海理被問到南北戰爭原因時，由於沒有提到奴隸問題而引發輿論批判，海理數小時之後則發言更正。