美軍約旦遇襲3死 白宮指責伊拉克伊斯蘭反抗組織

國家安全會議發言人柯比表示，美方相信基地遇襲是由伊拉克「伊斯蘭反抗組織」所策畫、資助及執行。(路透)

美國上月31日表示，以無人機攻擊駐約旦美軍、致三名美軍喪生的民兵是托庇於伊朗 的「伊拉克伊斯蘭反抗組織」(Islamic Resistance in Iraq)，拜登 總統斟酌選項準備反擊，要追究德黑蘭當局的責任；伊朗揚言，必「果斷反擊」美國的任何攻擊。

美聯社報導，美軍在約旦東北部秘密基地「22號塔」(Tower 22)28日遇襲，三名戰士喪生外，還有40多人受傷；美方揚言反擊報仇。國家安全會議發言人柯比 (John Kirby)表示，美方相信該攻擊是由伊拉克伊斯蘭反抗組織所策畫、資助及執行，拜登總統相信，「以適當方式回應很重要」。

柯比表示，拜登仍在考量反擊選項，反擊不會只有一波；柯比另駁斥伊拉克民兵「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)的聲明；真主黨旅放話說，暫停對占領軍(指美軍)的軍事及維安活動，是為了避免羞辱伊拉克政府。柯比表示，不能以表面來看真主黨旅，且該民兵不是攻擊美軍的唯一組織。

美軍表示，自去年10月18日到今年1月31日，真主黨旅及其他靠伊朗庇護的民兵組織，共對美軍設施發動166次攻擊，67次在伊拉克，98次在敘利亞，一次在約旦。美軍過去三個月數次反擊這些位在敘利亞、伊拉克的民兵。

美軍增加打擊，恐讓中東地區更加動蕩；以哈戰爭引發穆斯林世界的憤怒。全中東都爆發暴力事件；伊朗攻擊伊拉克、巴基斯坦及敘利亞境內目標，美軍因伊朗撐腰的葉門「青年運動」(Houthi)攻擊紅海航運，而空襲該組織。觀察家擔憂新一輪鎖定伊朗而發動的攻擊，恐讓中東捲入更廣戰爭。

伊朗國營「伊斯蘭共和國通訊社」(IRNA)報導，伊朗先透過己方駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)釋出警告，不管用什麼藉口，任何攻擊伊朗國土、利益及國民，伊朗必斷然反擊，而且反擊力道會很強烈，但並未詳加敘述。

拉瓦尼另否認伊朗與美國過去幾天曾交換任何訊息，不管直接或透過中間人都沒有。半島電視台(Al Jazeera)稍早報導，美、伊已進行溝通，而由卡達充當中間人。