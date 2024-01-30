民調：全美青少年逾半對未來悲觀 「不會比父母幸福」

民調顯示，全美青少年與青年人對未來多感悲觀。圖為德州高中生參加示威活動。(美聯社)

新民調顯示，美國少年的煩惱可能比你想像的更多，他們焦慮於生活，對自己和國家的未來感到悲觀，且自認長大成人後過得不會比父母輩幸福快樂。

紐約時報 報導，兒童權益倡導組織Common Sense Media在29日發布調查，顯示12至17歲受訪者中只有三分之一認為現今兒童和青少年生活良好；只有不到一半的人覺得長大後會過得比父母好。

另一項同樣在29日發布、由蓋洛普(Gallup)及華頓家族基金會(Walton Family Foundation)實施的調查也發現Z世代評價自己目前和未來生活，明顯低於千禧世代同齡時的看法：18歲至26歲的Z世代只有15%覺得心理健康 狀況良好、2013年及2003年時的千禧世代則有超過一半自認良好，相比大幅下滑。

其中教育體系似乎是少年看不見未來的主因。Common Sense調查問道「改善兒童生活最重要的一件事」時，最多人(20%)表示改善或改革教育；超過一半的青少年表示公立K-12學校的表現普通或很差，只有8%覺得這些學校非常好。另有60%表示疫情期間遠端上課的損失也是問題。蓋洛普調查詢問青少年如何描述在學校感受？最常見的答案是無聊、疲倦和壓力。至於學校是否能引導學生面對未來？只有25%認為學校做得很好。

心理健康亦是問題，Common Sense調查中有65%表示他們所在社區的青少年心理健康較差或普通。蓋洛普則發現與千禧世代同齡層相比，現在13至17歲的孩子不太有可以傾訴、定期運動、一起計畫上大學的朋友。而最多人表示心理健康問題肇因是社群媒體和網路的負面影響、再來是霸凌，包括網路霸凌。

政治方面，即將成為選民的少年們並非漠不關心，他們往往熱衷於氣候變遷 、墮胎和中東戰爭等議題，只是多數12歲至17歲受訪者(近三分之二)表示，政治人物和民選官員沒有反映年輕人，只有7%認為政治人物代表了年輕人。