我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

川普若再當選總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

民調：全美青少年逾半對未來悲觀 「不會比父母幸福」

編譯廖振堯／綜合29日電
民調顯示，全美青少年與青年人對未來多感悲觀。圖為德州高中生參加示威活動。(美聯社)
民調顯示，全美青少年與青年人對未來多感悲觀。圖為德州高中生參加示威活動。(美聯社)

新民調顯示，美國少年的煩惱可能比你想像的更多，他們焦慮於生活，對自己和國家的未來感到悲觀，且自認長大成人後過得不會比父母輩幸福快樂。

紐約時報報導，兒童權益倡導組織Common Sense Media在29日發布調查，顯示12至17歲受訪者中只有三分之一認為現今兒童和青少年生活良好；只有不到一半的人覺得長大後會過得比父母好。

另一項同樣在29日發布、由蓋洛普(Gallup)及華頓家族基金會(Walton Family Foundation)實施的調查也發現Z世代評價自己目前和未來生活，明顯低於千禧世代同齡時的看法：18歲至26歲的Z世代只有15%覺得心理健康狀況良好、2013年及2003年時的千禧世代則有超過一半自認良好，相比大幅下滑。

其中教育體系似乎是少年看不見未來的主因。Common Sense調查問道「改善兒童生活最重要的一件事」時，最多人(20%)表示改善或改革教育；超過一半的青少年表示公立K-12學校的表現普通或很差，只有8%覺得這些學校非常好。另有60%表示疫情期間遠端上課的損失也是問題。蓋洛普調查詢問青少年如何描述在學校感受？最常見的答案是無聊、疲倦和壓力。至於學校是否能引導學生面對未來？只有25%認為學校做得很好。

心理健康亦是問題，Common Sense調查中有65%表示他們所在社區的青少年心理健康較差或普通。蓋洛普則發現與千禧世代同齡層相比，現在13至17歲的孩子不太有可以傾訴、定期運動、一起計畫上大學的朋友。而最多人表示心理健康問題肇因是社群媒體和網路的負面影響、再來是霸凌，包括網路霸凌。

政治方面，即將成為選民的少年們並非漠不關心，他們往往熱衷於氣候變遷、墮胎和中東戰爭等議題，只是多數12歲至17歲受訪者(近三分之二)表示，政治人物和民選官員沒有反映年輕人，只有7%認為政治人物代表了年輕人。

心理健康 氣候變遷 紐約時報

上一則

中國恒大遭香港法院「清盤」 清算人：將全力令業務持續運作

下一則

半年3度遇襲 曝駐約旦美軍防禦有大漏洞

延伸閱讀

省房租兼照顧長輩 16%千禧世代搬回老家與父母同住

省房租兼照顧長輩 16%千禧世代搬回老家與父母同住
澳網／14歲就離家 辛納摘冠感謝父母「從來不強迫我」

澳網／14歲就離家 辛納摘冠感謝父母「從來不強迫我」
最新民調：拜登任期第3年滿意度39.8% 自卡特以來新低

最新民調：拜登任期第3年滿意度39.8% 自卡特以來新低
最新民調：拜登上台第三年施政滿意度創卡特以來新低

最新民調：拜登上台第三年施政滿意度創卡特以來新低

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺