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本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

編譯廖振堯／綜合27日電
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

美股近日一片歡騰，史坦普500指數創新高、科技股為主的那斯達克綜合指數也觸及兩年來高點；谷歌（Google）母公司Alphabet股價25日創下新高，微軟、臉書母公司Meta的市值皆突破3兆元。但這些公司的員工可能不太好受，原因是科技業為因應人工智慧(AI)重新布局，正在大幅裁員中。

CNBC報導，裁員統計網站Layoffs.fyi稱1月迄今共85家科技公司已解僱約2萬3670名員工，如亞馬遜裁掉Prime Video、米高梅影業(MGM Studios)、Twitch和Audible部門的數百個職位。遊戲開發商Unity將裁員約25%，訊息服務Discord也將裁員17%，微軟的遊戲部門亦削減員工總數的9%、約1900個職位。這是去年3月以來最大的裁員潮，當時那波共裁掉約近3萬8000名員工。

谷歌上周表示隨著進一步投資AI，已解僱廣告行銷團隊數百名員工，雖然沒有直接將裁員歸咎於AI，但在Business Insider獲得的一份員工備忘錄中，商務長辛德勒(Philipp Schindler)宣布裁員時提到正處於「AI的深遠時刻」。

德國企業軟體大廠思愛普(SAP)本周宣布轉型計畫，其中將投資超過20億元將AI整合到其業務中，此前更透露計畫重組8000個職位，重新培訓部分員工使用AI、其他員工將被解僱。

除了發展AI相關業務，以AI處理現有業務也是人員大變動的原因。一些公司已經了解可以「用更少的錢做更多的事」，如Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)便說2023年是「效率之年」，因為裁員2萬人的同時股價還能漲近200%。語言學習平台Duolingo也承認2023年底時其承包商已減少10%，有時使用AI來生成句子和翻譯、加速承包商工作。

旗下擁有科技徵才平台Dice的DHI集團執行長齊爾(Art Zeile)表示，總的來說這些公司正在削減不成功的產品線及相關部門的員工數量，因為他們希望為AI重新定位。徵才研究機構Indeed Hiring Lab經濟學家史塔爾(Cory Stahle)則說AI工具還沒複雜到完全取代人工，可能可以執行某些業務，但仍需要人力和監督。

AI 裁員 投資

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