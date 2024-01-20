教堂山北卡大學中國留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵
教堂山北卡大學中國留學生齊太磊槍殺教授嚴資杰案的三份聯邦搜查令內容18日公布，文件顯示，在案發的考迪爾實驗室(Caudill Laboratories)響起五聲槍響之前，有人聽到齊太磊跟嚴資杰在爭吵。此外，調查指出，齊太磊在槍擊案前幾天，曾到過一處靶場練習射擊。
這起槍擊案發生在去年8月28日，槍案後，警方搜索了齊太磊(34歲)租住的公寓，找到一部筆記型電腦，並在上面發現有兩個不同槍枝網站論壇的登錄信息，這兩個論壇主要討論出售及其他槍枝相關主題。
搜索令文件提到，齊在去年8月17日曾造訪靶場，且在射擊場的申請文件中，齊太磊把嚴資杰列為緊急聯絡人。案發當天齊太磊使用的槍枝至今仍未尋獲，齊太磊雖然承認到過靶場，但否認持有槍枝。在案發前幾天，調查人員查到齊太磊購買了一把槍，出售槍枝者也已經透過照片確認了購槍者就是齊太磊。
另有一名學生的網路帳號遭未經授權者進入，而齊太磊涉嫌重大。根據教堂山北卡大資訊部門表示，去年8月1日有一名男學生致電要求更改學校帳號的驗證手機號碼，而變更後的電話號碼，經查與齊太磊的電話號碼一樣。齊太磊後來對此坦承不諱。
近日，齊太磊被判定不適合出庭受審，他在2023年9月和2023年11月分別接受了兩次精神評估，結論是齊患有嚴重的精神疾病，很可能是精神分裂症或未經治療的精神病。
法官說，齊太磊無法了解自己的處境，無法協助法律辯護，甚至無法理解法庭程序，他因此認定齊太磊不適合受審，才會將他送往步特納(Butner)的中央區醫院接受心理治療。而齊接受治療後，可能無法恢復到適合出庭的程度，即使齊太磊稍後出庭受審，他也可能因精神錯亂而被判無罪。
此外，齊太磊上個月在橘郡(Orange County)監獄中還受了傷。
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