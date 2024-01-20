我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

教堂山北卡大學中國留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵

特派員黃惠玲／綜合報導
被控槍殺教授嚴資杰的中國留學生齊太磊，去年8月在北卡州出庭。(美聯社)
被控槍殺教授嚴資杰的中國留學生齊太磊，去年8月在北卡州出庭。(美聯社)

教堂山北卡大學中國留學生齊太磊槍殺教授嚴資杰案的三份聯邦搜查令內容18日公布，文件顯示，在案發的考迪爾實驗室(Caudill Laboratories)響起五聲槍響之前，有人聽到齊太磊跟嚴資杰在爭吵。此外，調查指出，齊太磊在槍擊案前幾天，曾到過一處靶場練習射擊。

這起槍擊案發生在去年8月28日，槍案後，警方搜索了齊太磊(34歲)租住的公寓，找到一部筆記型電腦，並在上面發現有兩個不同槍枝網站論壇的登錄信息，這兩個論壇主要討論出售及其他槍枝相關主題。

搜索令文件提到，齊在去年8月17日曾造訪靶場，且在射擊場的申請文件中，齊太磊把嚴資杰列為緊急聯絡人。案發當天齊太磊使用的槍枝至今仍未尋獲，齊太磊雖然承認到過靶場，但否認持有槍枝。在案發前幾天，調查人員查到齊太磊購買了一把槍，出售槍枝者也已經透過照片確認了購槍者就是齊太磊。

另有一名學生的網路帳號遭未經授權者進入，而齊太磊涉嫌重大。根據教堂山北卡大資訊部門表示，去年8月1日有一名男學生致電要求更改學校帳號的驗證手機號碼，而變更後的電話號碼，經查與齊太磊的電話號碼一樣。齊太磊後來對此坦承不諱。

近日，齊太磊被判定不適合出庭受審，他在2023年9月和2023年11月分別接受了兩次精神評估，結論是齊患有嚴重的精神疾病，很可能是精神分裂症或未經治療的精神病。

法官說，齊太磊無法了解自己的處境，無法協助法律辯護，甚至無法理解法庭程序，他因此認定齊太磊不適合受審，才會將他送往步特納(Butner)的中央區醫院接受心理治療。而齊接受治療後，可能無法恢復到適合出庭的程度，即使齊太磊稍後出庭受審，他也可能因精神錯亂而被判無罪。

此外，齊太磊上個月在橘郡(Orange County)監獄中還受了傷。

被控槍殺教授嚴資杰的中國留學生齊太磊。(美聯社)
被控槍殺教授嚴資杰的中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊 北卡 槍擊

上一則

力挺川普重返白宮 前英相強生：世界需要他的領導

下一則

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

延伸閱讀

蒙市槍案周年 趙美心劉雲平緬懷逝者終結槍暴

蒙市槍案周年 趙美心劉雲平緬懷逝者終結槍暴
洛警局推動夢想生擔任警察 全職可攜槍枝

洛警局推動夢想生擔任警察 全職可攜槍枝
隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把

隨身行李帶手槍 去年創新高 南加5機場查獲145把
全美槍枝安全 加州名列前茅

全美槍枝安全 加州名列前茅

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元