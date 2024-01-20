教堂山北卡大學中國留學生齊太磊殺教授前 2人曾爭吵

被控槍殺教授嚴資杰的中國留學生齊太磊，去年8月在北卡州出庭。(美聯社)

教堂山北卡 大學中國留學生齊太磊 槍殺教授嚴資杰案的三份聯邦搜查令內容18日公布，文件顯示，在案發的考迪爾實驗室(Caudill Laboratories)響起五聲槍響之前，有人聽到齊太磊跟嚴資杰在爭吵。此外，調查指出，齊太磊在槍擊 案前幾天，曾到過一處靶場練習射擊。

這起槍擊案發生在去年8月28日，槍案後，警方搜索了齊太磊(34歲)租住的公寓，找到一部筆記型電腦，並在上面發現有兩個不同槍枝網站論壇的登錄信息，這兩個論壇主要討論出售及其他槍枝相關主題。

搜索令文件提到，齊在去年8月17日曾造訪靶場，且在射擊場的申請文件中，齊太磊把嚴資杰列為緊急聯絡人。案發當天齊太磊使用的槍枝至今仍未尋獲，齊太磊雖然承認到過靶場，但否認持有槍枝。在案發前幾天，調查人員查到齊太磊購買了一把槍，出售槍枝者也已經透過照片確認了購槍者就是齊太磊。

另有一名學生的網路帳號遭未經授權者進入，而齊太磊涉嫌重大。根據教堂山北卡大資訊部門表示，去年8月1日有一名男學生致電要求更改學校帳號的驗證手機號碼，而變更後的電話號碼，經查與齊太磊的電話號碼一樣。齊太磊後來對此坦承不諱。

近日，齊太磊被判定不適合出庭受審，他在2023年9月和2023年11月分別接受了兩次精神評估，結論是齊患有嚴重的精神疾病，很可能是精神分裂症或未經治療的精神病。

法官說，齊太磊無法了解自己的處境，無法協助法律辯護，甚至無法理解法庭程序，他因此認定齊太磊不適合受審，才會將他送往步特納(Butner)的中央區醫院接受心理治療。而齊接受治療後，可能無法恢復到適合出庭的程度，即使齊太磊稍後出庭受審，他也可能因精神錯亂而被判無罪。