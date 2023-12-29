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美墨會談達共識 合作協助中美洲移民計畫

編譯陳韻涵／綜合28日電
美墨在高層官員會談後發表聯合聲明，墨西哥開始清除移民架設的臨時帳篷。(歐新社)
美墨在高層官員會談後發表聯合聲明，墨西哥開始清除移民架設的臨時帳篷。(歐新社)

美國與墨西哥高層官員會晤翌日，兩國28日發表聯合聲明，加強解決移民問題源頭，合作贊助中美洲移民計畫；同時墨國也開始清除無證移民棄置的帳篷，以回應美國關閉德州美墨邊境，希望美國重新開放關口。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)等美國高官會晤墨國總統歐布拉多(Andres Manuel López Obrador)討論移民等議題後，兩國尋求強化協助委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜和海地移民的計畫，釜底抽薪。

美墨代表團另討論「童年入境暫緩遣返」(DACA)受惠者，即夢想生(Dreamer)的處境規範，以及長期在美生活的西語裔無證客議題，雙方訂下月於華府再次磋商。

美墨會談在美方暫時關閉德州主要邊境關口，調度探員處理移民問題致跨境貿易停擺，共和黨批評拜登政府邊境政策聲浪更激烈之際登場，非法移民與邊境議題預料成為2024年大選的核心議題，角逐連任的拜登總統背水一戰。

歐布拉多表示，雙方代表團的對談「直接」，美方邊境短暫關閉後，「協議達成，鐵路和邊境橋梁已重啟並恢復正常」。

最新一波跨越墨國南部朝美國挺進的無證移民與庇護尋求者隊伍中，包括許多幼童；歐布拉多估計，這群無證移民有1500多人，但部分社運團體推估人數多達7000人。

美方19日起關閉德州主要鐵路邊境關口，敦促墨國採取更多措施阻止無證移民跳上朝美前進的鐵路貨車、巴士和卡車；拜登另致電歐布拉多討論移民問題。

墨國先前疾呼美方重啟邊境，恢復製造業貨品與跨國貿易；美墨高官會晤之際，墨國馬塔莫洛斯(Matamoros)市府官員調派推土機，清理無證移民棄置的帳棚與營地，凸顯墨方有意解決無證移民問題。

除移民議題，歐布拉多透露雙方「深入談論」墨國毒梟將強效合成鴉片「芬太尼」(fentanyl)走私入美的問題。

美方長期施壓墨國政府打擊芬太尼走私，而墨國則呼籲美方加強管控軍火，避免墨國毒梟取得美製的強大武器。

非法移民 拜登 德州

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