去年14℉ 芝加哥今年聖誕節創史上第二高溫59℉

今年芝加哥的聖誕節多雲霧，最高溫達華氏59度，寫下有史以來第二暖的聖誕節紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 度過一個異常溫暖的聖誕節 ，根據紀錄，25日晚間的最低溫達華氏50度，寫下史上聖誕節夜間最熱的紀錄，該低溫比87年、即1936年所保持的同日最低氣溫(46度)還高出4度。而聖誕節當天的最高溫 為59度，僅比芝加哥在1982年創下的最高溫65度低了6度，成為史上第二暖的聖誕節。

氣象學家史基林(Tom Skilling)表示，去年聖誕節有兩天氣溫低於華氏零度，地面積雪達1吋。 此外，一年前的最低氣溫為華氏2度，這也就是說25日的最低氣溫50度，還比一年前的最低氣溫高出了48度。

根據芝加哥歐海爾機場的氣象站所測得的溫度，芝市今年25日的最高溫為59度，比1982年的史上最熱聖誕節最高溫65度只低了6度。去年的聖誕節最高氣溫為14度，所以一年間，同為聖誕節但最高溫的差距卻達到45度。

迄今為止，芝加哥今冬的降雪量遠低於正常水平，整個12月僅降雪0.3吋，一般而言到12月25日時的正常降雪量為5.6吋，因此本月的降雪量僅為正常水準的5%。 季節性降雪量今年只有3吋，而迄今為止的降雪量為應該是7.6 吋，換算下來，芝加哥2023-24雪季迄今的降雪量僅為正常水平的22.8%，還不到正常水平的四分之一。

氣象學家說， 12月剩下的幾天似乎不會出現大雪。 如果0.3吋的降雪量持續到新年除夕夜，那麼今年12月的降雪量將成為139年來降雪第四少的紀錄。

目前的冬季低風暴系統位於愛荷華州上空緩慢移動，導致周末有雲、部分降雨和霧，未來幾天會有大量多雲、適度降溫，並時不時出現一些陣雨或小雨，隨著接下來氣溫適度下降，甚至可能會飄一些雪花。

回顧一年前的聖誕節，全美48州有53%的地區均被雪覆蓋。但今年受到聖嬰現象影響，25日當天只有17.6%的地區有積雪。