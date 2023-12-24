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中國製一次性電子菸「精靈棒」 美國沒收百萬支

記者胡玉立／綜合報導
聯邦當局宣布禁止中國產製的電子菸「精靈棒」進口。(美聯社)
聯邦當局宣布禁止中國產製的電子菸「精靈棒」進口。(美聯社)

聯邦當局日前宣布首度沒收包括「精靈棒」(Elf Bar)在內，總計140萬支、價值1800萬元來自中國的非法調味電子菸。美聯社報導，中國電子菸製造商多次規避海關、躲避稅收和進口費用，進口價值數億元產品。

根據公開紀錄和法庭文件，中國一次性電子菸製造商常將其貨物錯誤貼上「電池充電器」、「手電筒」等物品標籤，美國政府攔截青少年電子菸產品的努力因此受阻。

由中國深圳私營公司iMiracle製造、名為「精靈棒」的小型彩色電子菸，短短兩年即成為全球最受歡迎的一次性電子菸，迅速成為美國未成年青少年的電子菸最愛；銷售額直衝數十億元。但由於商標糾紛及監管機構沒收其進口產品，iMiracle最近放棄在美使用Elf Bar名稱，改名EB Create出售。

與此同時，有關iMiracle在美銷售和活動資訊，已開始在法庭出現。2022年法庭聽證中，美國經銷商Demand Vape代表格勞瑟(Jon Glauser)告訴聯邦法官，他去年賣出逾1億3200萬元「精靈棒」產品，「銷售速度比進口速度還快」。格勞瑟表示，「精靈棒」快速崛起，是因為賣家可賺取30%利潤，是其他一次性電子菸的兩倍。

據中國電子商會(China Electronics Chamber of Commerce)稱，中國電子菸產業價值估計為280億元，美國佔中國電子菸出口近60%。儘管中國當局鼓勵電子菸出口，卻在國內限制電子菸發展。去年中國政府將電子菸公司置於國營菸草管理局控制下，禁止除了菸草以外的所有口味。

2021年底，全部業務依靠出口的iMiracle公司利用美國政府監管漏洞，開始向美國出貨。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)當時只禁止Juul等含有兒童口味的可重複使用電子菸，但一次性電子菸不在此限。

美國邊境當局官員米勒(Troy Miller)表示，「非法電子商務興起，我們心生警惕，正攔截可能對公眾構成嚴重健康風險的貨物。」FDA也表示將致力阻止非法電子菸流動。

FDA 食品暨藥物管理局 利潤

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