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驅逐眾議員桑托斯案 眾院1日投票 恐成史上第6位被逐

記者顏伶如／綜合報導
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭到聯邦檢察官以電匯詐騙、向聯邦選舉委員會申報假資料、密謀對美國犯罪、身分竊盜等23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐；堅持不認錯、也強調不會主動辭職的桑托斯30日辯稱，應該繼續擔任眾議員，因為自己是遭到某些眾院同僚抹黑的受害者。

桑托斯是新科國會議員，但很可能成為美國史上經過眾院表決後第六名遭到驅逐的眾議員。

雖然之前桑托斯兩次安然度過驅逐提案，但眾院操守委員會(House Ethics Committee)11月16日公布報告指出，愈來愈多眾議院認為，桑托斯行為應該受到眾院最嚴格的懲處。

桑托斯30日下午在議場發言說，「我將不會沉默以對」、「紐約第三選區選民把我送到這裡。如果他們要我下台，你們必須先掩熄那些人的聲音，然後交付表決。」

美國史上遭到驅逐的聯邦眾議員，其中三人是因為南北戰爭時期對聯邦不忠，另外兩人則在聯邦法院遭到定罪。

桑托斯表示，如果自己遭到眾院最嚴格懲處，某些眾院同僚可能擔心因此創下新例，將來恐怕後患無窮。桑托斯30日上午在記者會上說，同僚擔心雖然身為代表選區及州合法選舉產生的國會議員，但將來只要受到些許指控，就足以構成驅逐理由。

2022年11月，桑托斯在原由民主黨掌握的眾議員選區勝出，進而讓共和黨取得眾院多數席次，立即在共和黨內成為亮點。不過，當選之後，桑托斯很快傳出各種醜聞，包括對於猶太血統說謊、佯稱曾經任職華爾街大型企業以及聲稱擁有大學學位。桑托斯的醜聞與八卦搶走大眾對於共和黨施政議題的關注，也讓共和黨因此蒙羞。

眾院操守委員會今年3月初宣布對桑托斯展開調查，紐約東區聯邦檢察官5月宣布對桑托斯起訴13項罪名，後來10月間增加至23項罪名。

共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(左)遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（美...
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(左)遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（美聯社）

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