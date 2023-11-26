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拉ChatGPT助陣 詐騙進化更難防

記者胡玉立／綜合報導
詐騙者在購物季節會利用AI工具來欺騙消費者。(Getty Images)
詐騙者在購物季節會利用AI工具來欺騙消費者。(Getty Images)

網路犯罪者常趁假期攻擊消費者，冒充零售商提供大幅折扣，騙走消費者買禮物的錢。今年詐騙者多了新工具讓騙術「升級」：可模仿人類語音並執行各種任務的人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT

網路安全專家指出，最近由AI生成的垃圾郵件數量增加，消費者更難區分合法交易和詐騙的差別。Syniverse電信公司資深副總裁博達什(Michael Bordash)表示，「犯罪分子的英語書寫能力獲得ChatGPT很大幫助，他們不必精通英語，就能透過ChatGPT編寫行銷內容。」ChatGPT等工具還幫助犯罪分子使用受害者母語，有效吸引目標。

此外，犯罪者還可使用ChatGPT輕鬆複製使用過的詐騙活動，甚至做出變體。博達什的公司使用AI檢測各種詐騙，他說：「這是機器人之戰。我們使用類似工具來打擊利用並檢測來源。」

專家指出，物流供應詐騙在假期季節很常見；消費者常收到假冒UPS和美國郵政服務等託運方訊息或通知。這些訊息常告訴消費者，包裹延遲寄達，鼓勵他們交出個人資訊如自家住址或信用卡信息。

博達什建議民眾，透過尋找拼字錯誤和不符的URL來發現此類詐騙；若碰到刻意製造緊迫感，要求你「立即授權此包裹，否則將退回發件人」的狀況，「應先深呼吸，稍等一下再做出回應。」

騙徒還會製作包含合法品牌熱門產品圖片的詐騙廣告，並常在社群媒體打廣告。行銷專家、品牌應用程式Stori聯合創始人兼執行長歐克羅皮瑞茲(Sandro Okropiridze)表示，詐騙者利用消費者「生怕錯過」(Fear of missing out, FOMO)心理，搶在消費者意識自己被騙前，催促消費者查看。

密西根州立大學防偽和產品保護中心廣告學教授阿爾哈巴什(Saleem Alhabash)表示，最好直接從源頭購買而不是從第三方賣家購買，不然，「就去實體店吧！」

詐騙 ChatGPT AI

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