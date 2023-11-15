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10月CPI不變 核心通膨創2年新低

記者張大仁／綜合報導

由於汽油價格下跌，美國10月消費者物價指數(CPI)保持不變，潛在通膨顯示出放緩跡象，支持了聯邦準備理事會(Fed)可能不再升息的觀點，也推升美股，道瓊工業指數收盤大漲489.83點。

勞工部勞工統計局(BLS)14日公布的10月CPI數據保持不變，與9月CPI一樣都是上漲0.4%；與去年同月相較，10月CPI繼9月上漲3.7%後稍稍滑落，僅上漲3.2%。

剔除波動較大食品、能源價格的核心通膨也創兩年多來新低，繼9月年增4.1%之後，10月核心CPI年增4.0%。經濟學者原本預測CPI本月上漲0.1%，較去年同期上漲3.3%。

雖然CPI年增率已從2022年6月9.1%的最高點回落，但在勞動市場相對緊張推動經濟強勁的背景下，通貨緊縮趨勢稍稍停滯，但通膨率仍高於聯準會2%的目標。

金融市場和大多數經濟學家認為，聯準會的貨幣政策緊縮行動已經結束，但聯準會主席鮑爾和其他政策制訂者反對這種說法。鮑爾上周表示，「如果進一步收緊政策合適，我們將毫不猶豫地這樣做。」

自2022年3月以來，聯準會已將政策利率調高525個基點至目前的5.25-5.5%區間。

剔除波動較大的食品和能源成分後的核心CPI，由於房屋租賃成本上升，較上月上漲0.2%。核心CPI已經連續兩個月上漲0.3%。

美國CPI年增率去年夏季因供需失衡而衝破9%，創40年來新高，自此逐步緩和，但前幾個月受油價回升影響，通膨降溫遭遇阻礙；聯準會試圖以升息等手段讓長期通膨率回歸目標2%，即使物價壓力緩和，官員仍不願宣告戰勝通膨。

近期油價下跌有助於通膨降溫；根據勞工部數據，10月汽油價格下跌5%，扭轉9月上漲2.1%的趨勢，以致整體能源價格下滑2.5%。

包含房租的居住費用持續上漲，但漲幅從9月的0.6%縮小到0.3%，擔憂漲勢僵固的聯準會官員可以暫時放心。

不僅道瓊工業指數14日收盤大漲489.83點，收34827.70點，史坦普指數也大漲84.15點或1.91%，收4495.70點；那斯達克指數勁揚326.64點或2.37%，收14094.38點。

聯準會 勞工部 油價

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