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夏威夷乾旱讓鹽量爆增 茂宜島沼澤變桃紅色

編譯俞仲慈／綜合12日電
夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅色。（美聯社）
夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅色。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，夏威夷茂宜島(Maui)一處國家野生動物保護區的沿海沼澤，受乾旱影響，含鹽量爆增，結果沼澤水面變成童話繪本才看得到的桃紅色，令外界相當震驚。

據了解，位於茂宜島國家野生動物保護區的沿海沼澤Kealia Pond，是當地為數不多的鹽沼之一，然而自從10月30日起，沼澤水面呈現鮮豔的桃紅色。

美國魚類暨野生動物管理局(US Fish and Wildlife Service)表示，採集沼澤樣本送交夏威夷大學(University of Hawaii)檢驗後，已經證實鹽桿菌(halobacteria)是造成Kealia Pond變色的主要原因。

夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅...
夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅色。（美聯社）

鹽桿菌是一種單細胞生物，可生長在含鹽量超過海水兩倍的鹹水中，例如猶他州大鹽湖(Great Salt Lake)和位於以色列、約旦邊界的死海(Dead Sea)，被視為一種極端微生物。

雖然Kealia字面原本即為「鹽殼」(salt encrustation)之意，而且根據乾旱監測數據，整座茂宜島都處於嚴重或更嚴重的乾旱氣候，尤其Kealia Pond所在地區的乾旱程度更高居第二。

由於西茂宜山(West Maui Mountains)水源透過懷卡普溪(Waikapu Stream)引入Kealia Pond，正好流經極度乾旱地區，導致進入沼澤的淡水減少，鹽分濃度升高，含鹽量遠遠超過正常水準，並為色彩鮮豔的鹽細菌提供生長的溫床。

夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅...
夏威夷茂宜島一處野生動物保護區的沼澤，因受乾旱影響，含鹽量爆增，沼澤水面變成桃紅色。（美聯社）

目前已知，茂宜郡(Maui County)包括其他島嶼在內，約有九成面積都面臨嚴重乾旱危機，而且自今年8月一場致命性野火重創觀光小鎮拉海納(Lahaina)以來，島上乾旱情況持續惡化。

雖然科學家仍在研究氣候變遷對夏威夷造成的影響，但隨著全球氣溫升高，即使位於熱帶地區，夏威夷恐怕仍難逃乾旱之苦。

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